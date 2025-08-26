Nach Kickers-Abschied: Fabrice Montcheu in die Regionalliga Nordost

Fabrice Montcheu hat bereits am Wochenende sein Debüt im Trikot des Greifswalder FC gegeben. – Foto: Imago Images

Vor rund zwei Monaten war bekannt geworden, dass sich die Wege der Würzburger Kickers und Fabrice Montcheu nach drei gemeinsamen Jahren trennen werden. Der 27-Jährige hatte in insgesamt 92 Einsätzen in der Regionalliga Bayern die Außenbahn der "Rothosen" beackert. Jetzt hat Montcheu einen neuen Verein gefunden: Er folgt wie Theo Harz den Lockrufen des Kurzzeit-Kickerscoach Markus Zschiesche und hat sich dem Nordost-Regionalligisten Greifswalder FC angeschlossen.

In der Nordost-Staffel kennt sich Fabrice Montcheu übrigens bestens aus. Vor seiner Zeit bei den Würzburger war er bereits für Union Fürstenwalde, den SV Babelsberg 03 sowie TeBe Berlin 78 Mal in der Regionalliga Nordost im Einsatz. Greifswalds Cheftrainer Markus Zschiesche erklärt in einer Pressemitteilung: "Fabrice ist ein Außenbahnspieler, der sehr flexibel einsetzbar, flink und schnell ist. Er bringt viel Erfahrung in der Regionalliga mit und überzeugt zudem mit viel Zug zum Tor."

Fabrice Montcheu selbst sagt zum neuen Kapitel in seiner Laufbahn: "Ich freue mich sehr, einen Vertrag beim Greifswalder FC unterschrieben zu haben. Der Verein hat mich mit seiner Professionalität überzeugt. Ich will mich in Greifswald persönlich weiterentwickeln und eine erfolgreiche Saison spielen." Am vergangenen Sonntag kam Montcheu bereits zu seinem Debüt im Trikot der Vorpommern und wurde im Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin II (1:1) 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt.