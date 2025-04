Nach Hildmann-Entlassung setzt Preußen Münster auf interne Lösung

Am gestrigen Sonntag wurde der langjährige Erfolgscoach Sascha Hildmann entlassen. Als am Nachmittag U23-Coach Kieran Schulze-Marmeling beim Oberliga-Auftritt der 2. Mannschaft fehlte, pfiffen es bereits die Spatzen von den Dächern, dass der talentierte Jung-Coach noch stärker bei den Profis eingebunden wird.

„Sascha Hildmann und sein Trainerteam sind Teil eines der erfolgreichsten Kapitel unserer Vereinsgeschichte. Mit seiner emotionalen Art hat er die Menschen begeistert und ist mit der Mannschaft nach 33 Jahren wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Er wird in Münster und insbesondere an der Hammer Straße immer herzlich willkommen sein“, fällt Sport-Geschäftsführer Ole Kittner die Entscheidung mit Blick auf den langen und erfolgreichen gemeinsamen Weg sowie die Verdienste von Sascha Hildmann und Louis Cordes menschlich schwer.

Der SC Preußen Münster kämpft leidenschaftlich um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga, allerdings punktete die Konkurrenz zuletzt stärker als die Adlerträger. Für die verbleibenden drei Spiele muss ein besonderes Momentum entstehen, welches sich zuletzt mit fünf sieglosen Spielen in Folge nicht einstellen wollte. In den vergangenen Tagen wurde die Notwendigkeit einer wesentlichen Veränderung in zahlreichen kritischen, aber stets offen und ehrlich geführten Diskussionen unter allen Beteiligten deutlich. Das 1:1-Unentschieden gegen Darmstadt 98 stand spiegelbildlich für die bisherige Saison, womit der erhoffte Turnaround trotz einer couragierten Leistung der Mannschaft nicht eingetreten ist. Um neue Kräfte für die entscheidende Saisonphase freizusetzen, kamen die Verantwortlichen am späten Samstagabend zu dem Entschluss, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sascha Hildmann, Co-Trainer Louis Cordes und Analyst Janis Cordes vorzeitig zu beenden.

Sascha Hildmann übernahm im Januar 2020 gemeinsam mit seinem Co-Trainer Louis Cordes den Trainerposten beim Münsteraner Traditionsverein, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga stand. Nachdem er den Abstieg in die vierte Liga nicht verhindern konnte, übernahm er Verantwortung und half bei der Neuausrichtung des Clubs in der Regionalliga West. Unter ihm gelang im Sommer 2024 die Rückkehr in die dritthöchste deutsche Spielklasse und schließlich der Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Der gebürtige Pfälzer stand in 218 Pflichtspielen an der Seitenlinie und ist mit seiner mehr als fünfjährigen Amtszeit Rekordtrainer des SCP.

Am Sonntagvormittag verabschiedete sich das Trainergespannt am LVM-Preußenstadion von der Mannschaft, das anschließende Auslaufen fand bereits ohne die Trainer statt. Über die Nachfolgeregelung für den verbleibenden Saisonverlauf wird schnellstmöglich informiert.

Montag, 17.22 Uhr:

Interne Lösung für das Saisonfinale - Verantwortung ruht auf mehreren Schultern

Nach der Trennung von Trainerduo Sascha Hildmann und Louis Cordes hat sich der Adlerclub nach sehr turbulenten Tagen neu geordnet, um die entscheidenden Wochen mit maximalem Fokus und Geschlossenheit anzugehen. Der Adlerclub wird mit Christian Pander als Teamchef, Kieran Schulze-Marmeling als Trainer und Sören Weinfurtner als erfahrenem Co-Trainer die drei anstehenden Liga-Spiele bestreiten.

Christian Pander wird das Team als erfahrener Bundesligaprofi und ehemaliger Nationalspieler mit Qualifikationen im Bereich Führung und Persönlichkeitsentwicklung leiten. Kieran Schulze-Marmeling, der die U23 seit vielen Jahren als hauptamtlicher Cheftrainer erfolgreich betreut, soll sich als Trainer voll und ganz auf das Training und die Trainingsinhalte konzentrieren. Mit Sören Weinfurtner hat er einen erfahrenen und vertrauten Partner als Co-Trainer an seiner Seite. Gemeinsam stellen sich die drei in den Dienst des Clubs und gehen die Aufgabe mit voller Kraft und ohne persönliche Ambitionen allein im Sinne des SCP an.

„Wir werden jetzt als Team noch enger zusammenrücken und auf Personen aus dem engsten Kreis des Clubs vertrauen. Wir haben in der Konstellation unterschiedliche Fähigkeiten abgebildet, die alle Beteiligten jetzt im Sinne des gemeinsamen Ziels bestmöglich einbringen werden“, begründet Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie & Kommunikation beim Adlerclub, die Personalien.