SC Preußen Münster: U23-Coach Schulze-Marmeling bleibt

Der 35-jährige Kieran Schulze-Marmeling bleibt Cheftrainer der U23 in der Oberliga Westfalen und wird auch weiterhin zweiter Co-Trainer der Profi-Mannschaft sein, die aktuell in der 2. Bundesliga spielt. Bereits früh hängte er die Fußballschuhe an den Nagel und widmete sich einer Trainerkarriere, die er schon seit 2014 in verschiedenen Mannschaften beim SC Preußen Münster verfolgt. Künftig mit A-Lizenz, wenn im November der Lehrgang erfolgreich abgeschlossen wird.

Seine Entwicklung an der Hammer Straße ist eine besondere: Von 2008 bis 2011 war Kieran Schulze-Marmeling noch Spieler beim SCP, erst in der U19 und später als Ersatztorwart bei den Profis. Weil auf dem Platz aber nach seiner Zeit im Adlerclub die Perspektive fehlte, wechselte er früh an die Seitenlinie und kehrte 2014 im Alter von 25 Jahren in neuer Funktion zurück. Rückblickend der passende Wechsel zur richtigen Zeit. Wieder angefangen bei der U19, als Co-Trainer von Cihan Tasdelen, entwickelte der Münsteraner sich schnell weiter und fand als Trainer die Perspektive, die als Spieler gefehlt hat. Der nächste Schritt folgte 2016, als er als Co zur U23 aufrückte, die er im Sommer 2021 schließlich als erster hauptamtlicher U23-Cheftrainer übernahm. Es wurde zu seiner Aufgabe, den Talenten an der Hammer Straße den Preußenweg aufzuzeigen und sie im Übergangsbereich entscheidend zu entwickeln – so, wie er ihn an der Seitenlinie selbst gegangen ist. Seit Sommer 2023 unterstützt er zudem die Profis des Adlerclubs als zweiter Co-Trainer. In dieser Doppelfunktion bleibt der heute 35-Jährige dem Adlerclub auch in Zukunft erhalten.

„Kieran hat eine lange Historie bei uns im Verein und schon in vielen verschiedenen Rollen großen Input geliefert. Insbesondere als Cheftrainer der U23 nimmt er auf dem Ausbildungsweg unserer Talente eine entscheidende Station ein und leistet mit seiner Arbeit, die er dort seit Jahren mit seinem Team abliefert, einen großen Mehrwert. Ihn darüber hinaus als zweiten Co-Trainer an die Profis zu koppeln, wo er bei Bedarf gezielt unterstützt, spricht für die enge Verzahnung, die wir leben wollen. Dort kann er selbst neue Erfahrungen sammeln und sich so weiterentwickeln, gleichzeitig aber auch unser Trainerteam gewinnbringend unterstützen. Wir sind mit dieser Konstellation jedenfalls sehr zufrieden und freuen uns, dass Kieran diese Position auch in Zukunft besetzt“, erklärt Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie und Kommunikation.