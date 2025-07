Nach großer Kader-Rochade: Moosinning steht vor einer Standortbestimmung

Moosinning – Nach fünfwöchiger Pause startet der FC Moosinning am Abend um 18.30 Uhr in die neue Bezirksliga-Saison und erwartet dabei in der Gruppe Nord den Landesliga-Absteiger VfR Garching. Der ehemalige Regionalligist, für den FCM-Trainer Christoph Ball von der Bezirksoberliga bis zur Regionalliga aufgelaufen ist, wurde nach dem Bayernliga-Abstieg 2024 durchgereicht und will jetzt mit einem komplett umgekrempelten Kader einen Neuaufbau starten.

