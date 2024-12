Nach fünf Pleiten in Folge: Aufsteiger Utscheid mächtig unter Druck

„Wir erwarten einen Gegner, der sich zurzeit in einer sehr guten Phase befindet. Wir wollen das letzte Spiel des Jahres genießen, hoffen auf einen intensiven Schlagabtausch und drei Punkte“, strebt Dhrontals Trainer Marc Lemmermeyer eine Korrektur des 1:2-Hinspielergebnisses an. Pascal Zurgeihsel fehlt wegen der Roten Karte, die er sich zuletzt beim 2:3 in Trier gegen Eintracht II eingehandelt hatte. Wegen muskulärer Blessuren sind die Einsätze von Jacob Grüner und Jan Luca Martini fraglich. „In Haag zu spielen, war schon zu deren Verbandsligazeiten nie leicht. Wir wollen kompakt stehen, unser großes Potenzial im Angriff nutzen und noch mal einen Dreier einfahren“, steht für Salmrohrs Trainer Frank Thieltges die Fortsetzung der stabilen Serie – vier Siege aus den letzten fünf Partien – auf dem Plan. Ersatztorwart Marius Bach fehlt aufgrund eines Adduktorenabrisses.

„Die Mannschaft wird alles daransetzen, mit ihrer starken Offensive Ellscheid unter Druck und früh Akzente zu setzen. Stehen wir auch defensiv stabil, kann sie auch ihr zweites Spiel in dieser Saison gegen Ellscheid gewinnen“, sagt Schodens Sportlicher Leiter Philip Kramp. Maximilian Wirkus fehlt rotgesperrt, Lukas Kramp wegen einer Verletzung am Waden- und Schienbein. „Wir erwarten ein enges Spiel und viele Zweikämpfe, die wir annehmen müssen. Wenn wir die schnellen Flügelspieler ausschalten und selbst ins Umschaltspiel kommen, habe ich für den Samstag ein gutes Gefühl“, peilt Ellscheids Spielertrainer Markus Boos den dritten Sieg in Folge an. Jannick Land, Lennart Peter und Robin Schleidweiler fehlen verletzt. Youssef Begou ist fraglich (Schulterblessur).

SG Daleiden – SV Zeltingen-Rachtig (Samstag, 18.30 Uhr, Kunstrasenplatz Arzfeld)

Gegen das abgeschlagene Schlusslicht geht es für Daleidens Spielertrainer Florian Moos nicht nur darum, den achten Heimsieg einzufahren, sondern er will auch das Titelrennen mit Eintracht Trier II spannend halten. „Wir wollen früh für klare Verhältnisse sorgen, dürfen Zeltingen aber nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Martin Schmitz (verletzt), Tom Biewald (private Gründe) und Jakob Lempges (Zerrung) müssen passen. „Uns 90 Minuten reinzuhängen und Gas zu geben, sind Grundvoraussetzungen, um in Arzfeld überhaupt zu bestehen“, fordert Zeltingens Trainer Thomas Mayer einen engagierten Auftritt in der Westeifel.

SG Igel-Liersberg – Eintracht Trier II (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Trier-Zewen)

„Wir wollen unsere kleine Serie mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen gerne ausbauen, wissen aber auch, mit welch hochkarätigem Gegner wir es zu tun haben. Wir gehen mit Selbstvertrauen ins Spiel und wollen die Eintracht ärgern“, unterstreicht SG-Trainer Dominik Wintersig. Marvin Kugel und Lennart Vetter stehen urlaubsbedingt nicht im Kader. „Wir wollen auf Platz eins überwintern. Voraussetzung dafür ist, bei einem vor allem zu Hause unbequemen Gegner in Zewen zu gewinnen. Drei Punkte sollten unser Anspruch sein“, wollen Kevin Schmitt und die Eintracht-Fohlen ihre fünf Spiele währende Ungeschlagen-Serie im Stadtderby fortsetzen. Marvin Vogt fehlt gelbrotgesperrt, Chris Filipe aus gesundheitlichen Gründen und Nicola Rigoni wegen muskulärer Probleme.

SV Sirzenich – SV Schleid (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Sirzenich)

„Wir kriegen zu oft späte Gegentore, treffen aus besten Positionen nicht, weil wir die falschen Entscheidungen treffen und werden vom Spielglück oft allein gelassen. Das wollen und müssen wir zum Jahresabschluss zwingend ändern, wenn wir von diesem unbefriedigenden Abstiegsplatz wegwollen. Wir müssen deshalb hoch konzentriert und hellwach sein“, ist ein Sieg für Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer Pflicht. Der Einsatz von Simon Klodt (muskuläre Probleme) ist fraglich. „Wir erwarten einen aggressiven und offensiv ausgerichteten Gegner sowie ein umkämpftes Spiel. Wir müssen drei Punkte landen, benötigen dafür eine taktisch disziplinierte Leistung und einen kühlen Kopf“, fordert Schleids Spielertrainer Taner Weins den vierten Auswärtssieg der Saison.

SG Ruwertal – TuS Ahbach (Sonntag, 14.45 Uhr, Hartplatz Mertesdorf)

„Mit einem wieder besseren Kader wollen wir gegenüber dem Laufeld-Spiel (2:3) ein anderes Gesicht zeigen und zum Abschluss des Jahres dreifach punkten“, soll für Ruwer­tals Teammanager Bastian Jung der Abstand (fünf Punkte) zum Führungsduo aus Trier und Daleiden zumindest nicht weiter anwachsen. Marc Picko fällt aufgrund eines Risses des vorderen und hinteren Syndesmosebandes für mindestens acht Monate aus. Wieder an Bord sind Lukas Hofmann, Ruben Herres (nach grippalem Infekt), Phi­lipp Kartz (nach privatem Termin), Fabian Eiden (nach Kurzurlaub) und Torwart Felix Kloy (nach beruflicher Abwesenheit) fest. „Mit einem Punkt im Ruwertal könnten wir leben. Wir müssen die Bedingungen des Hartplatzes annehmen“, strebt Ahbachs Spielertrainer Daniel Clausen zumindest einen Teilerfolg an. Am vergangenen Wochenende schaute sein Team in die Röhre, weil der Platz in Leudersdorf schneebedeckt und damit unbespielbar war. Nico Clausen, Christoph Schmitz, Nils Müller und Pascal Dederichs fallen verletzungsbedingt aus. Michael Schüler (fehlte zuletzt berufsbedingt) und Peter Grün (nach auskurierten Blessuren am Knie) stehen wieder bereit. Niki Ferbers Einsatz (Zerrung) ist fraglich.

SV Tawern – SV Lüxem (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Tawern)

„Es geht darum, uns und unseren Fans mit einem Sieg einen versöhnlichen Jahresabschluss zu bescheren. Entsprechend heiß und motiviert gehen wir in dieses Match gegen einen Gegner, der zuletzt einen Aufwärtstrend erkennen ließ und den wir sehr ernst nehmen“, setzt Tawerns Coach Steve Birtz auf die den Teamgeist und die Heimstärke. Denn Tawern ist auf der eigenen Anlage noch ungeschlagen. „Um dort zu punkten, müssen wir mutig sein, die richtigen Entscheidungen im letzten Drittel treffen und kompakt nach hinten arbeiten“, reisen Patrick Schmidt und der SV Lüxem mit Selbstvertrauen an. Finn Hermann muss wegen einer Leistenzerrung passen.

SG Utscheid/Mettendorf – SG Laufeld/Buchholz (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Utscheid)

Nach fünf Niederlagen in Folge gilt für Utscheids Trainer Rainer Müller nur eine Prämisse: „Es geht im Abstiegskampf gegen den Tabellennachbarn nur um einen Dreier. Der ist Pflicht.“ Der zuletzt oft unter Wert geschlagene Aufsteiger muss auf den gelbrotgesperrten Kolja Theis verzichten. „Ein Sieg ist unser Ziel, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze nicht größer werden zu lassen. Läuferisch und kämpferisch sollten wir alles reinwerfen, was im Tank ist“, erwartet auch Laufelds Coach Oleg Tintor einen extrem motivierten Gegner. Simon Berdi fehlt krankheitsbedingt, Steven Koch ist nach Gelbrot-Sperre wieder an Bord.