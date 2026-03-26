Nach Faustschlag und Bauchtritt: Zwei Sperren bis 2027

– Foto: IMAGO IMAGES

Nach den Geschehnissen im Fußballbezirk Enz/Murr gibt es nun eine Entscheidung zu den Strafen der beteiligten Spiele. Der Fußballbezirk teilt dazu folgende Informationen mit:

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"Urteile des Sportgerichts Enz/Murr zu Vorkommnissen in der Kreisliga B



Das Sportgericht Enz/Murr hat sich in einer Kammersitzung mit den Vorkommnissen bei einem Spiel der Kreisliga B beschäftigt, über die wir bereits am 09.03. berichtet hatten. Nach Auswertung der Stellungnahmen und Schiedsrichterberichte wurden folgende Entscheidungen getroffen:



Ein Spieler, der zunächst einen Gegenspieler am Trikotkragen packte, diesen anschließend mit einem Schlag zu Boden streckte und später noch einen weiteren Spieler mit einem Faustschlag attackierte, wurde bis zum 08.02.2027 gesperrt. Zusätzlich wurde die Teilnahme an einem Gewaltpräventionsseminar angeordnet.



Ein weiterer Spieler, der den am Boden liegenden Gegenspieler in den Bauch trat und im Nachgang eine Drohung über soziale Medien aussprach, erhielt eine Sperre bis zum 10.03.2027. Auch hier wurde die Teilnahme an einem Gewaltpräventionsseminar verhängt.



Beide Spieler haben damit nun die Möglichkeit, sich über die Konsequenzen ihrer Handlungen Gedanken zu machen, ggf. auch über die Sportart.



So ein Verhalten wird auf den Plätzen nicht geduldet!"

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Was war passiert?

Das hatte der Fußballbezirk Enz/Murr dazu mitgeteilt:

"Verwerfliche Szenen in der Kreisliga B – Gewalt hat im Fußball keinen Platz!

Am vergangenen Wochenende kam es in einer Begegnung der Kreisliga B zu absolut inakzeptablen und schockierenden Vorfällen.

Nach einem Foulspiel eskalierte die Situation: Ein Spieler griff seinen Gegenspieler am Trikot, woraufhin es zu einer Rudelbildung kam. Statt deeskalierend einzuwirken, reagierten einige Spieler mit unverhohlener Gewalt.

Einer wurde mit einem heftigen Schlag ins Gesicht zu Boden gestreckt, der Schlichter erhielt eine blutige Lippe durch einen Faustschlag, und der am Boden liegende Spieler wurde mit voller Absicht, von einem anderen Spieler, in den Bauch getreten."