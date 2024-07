Der Höhenflug des SV Biemenhorst war zuletzt kaum zu bremsen. – Foto: Marcel Eichholz

Nach Durchmarsch in die Oberliga: Biemenhorst hält am Konzept fest Mit dem Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga haben die Verantwortlichen auch ihre tollkühnsten Erwartungen selbst übertroffen. Der bisher eingeschlagenen Weg soll auch in der fünfthöchsten Spielklasse zum Erfolgsrezept werden.

Mit einer eingespielten und eingeschworenen Mannschaft geht der SV Biemenhorst in die erste Saison der Vereinsgeschichte in der Oberliga Niederrhein. Der aus Ur-Biemenhorster bestehende Kern soll auch zukünftig Bestand haben und den Klub auf dem erreichten Niveau etablieren.

Stabiler Mannschaftskern als Geheimrezept Gerade oberhalb der Kreisligen wächst die Zahl der finanziell stark aufgestellten und nahezu professionell geführten Klubs stetig. Ein Durchmarsch wie der des SV Biemenhorst ist daher umso seltener. Dabei musste der Verein nämlich nicht einmal auf externe Zugänge zurückgreifen: Ein Großteil des Kaders begleitete den SVB schon seit der Bezirksliga, wovon auch sehr viele in der eigenen Jugend groß geworden. So auch das Topscorer-Duo um Jannis Schmitz und Luca Felix Puhe, die jeweils auch in der Jugend des 1. FC Bocholt ausgebildet wurden, um dann im Seniorenbereich wieder zum Heimatverein zurückzufinden.

"Es ist ein ganz eingeschworener Haufen. Es sind größtenteils alles Biemenhorster Jungs. Das ist ein Verdienst des Vereins, ein Verdienst der tollen Trainer, die wir hatten", sagte Sven van den Berg, 1. Vorsitzender der Seniorenabteilung, gegenüber FuPa Niederrhein. Noch in der Saison 2010/11 musste der Verein den Abstieg in die Kreisliga B verkraften. In der Folge haben die leitenden Verantwortlichen ihre Köpfe zusammengesteckt, um den SVB professioneller aufzustellen und Trainer installieren, die das gesamte Potenzial aus dem Team herauskitzeln. In der Folge mauserten sich die Biemenhorster wieder stückweise nach oben: "Wir haben damals gesagt, dass die Truppe gut ist und es kann mal Richtung Landesliga gehen – da haben wir schonmal Gänsehaut bekommen. Wir haben damals dann auch spaßeshalber gesagt, wenn es bis zur Oberliga geht, machen wir auch weiter", sagte van den Berg zwar mit einem Augenzwinkern, doch genau dort ist Biemenhorst nun angekommen.

Javier Garcia Dinis ist bislang in jeder Saison mit dem SVB aufgestiegen. – Foto: Marcel Eichholz