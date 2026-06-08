Nach drei Jahren Kreisliga: Gilching-Argelsried besiegelt in Issing den Abstieg Neustart in der Kreisklasse von Tobias Huber · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

Die letzte Ansprache an seine Mannschaft nutzte Spielertrainer Tobias Hänschke (in der Kreismitte), der nun Co-Trainer der ersten Mannschaft wird, um die Leistung des Teams in den drei Jahren als Kreisligist zu würdigen. – Foto: Tobias Huber

Die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried steigt nach drei Jahren aus der Kreisliga ab. Nun steht ein Neuaufbau bevor.

Issing – Drei Jahre lang durfte die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried in der Kreisliga spielen. Nachdem sie am Samstag auch das Relegationsrückspiel gegen den FC Issing verloren hat (1:4), ist diese Zeit nun zu Ende. Als am Samstagabend in Issing alles vorbei war, versammelte Spielertrainer Tobias Hänschke seine Spieler um sich. „Es war eine tolle Leistung, so lange mit der zweiten Mannschaft in dieser Liga zu spielen.“ Tobias Hänschke über die Zeit in der Kreisliga

„Es war eine tolle Leistung, so lange mit der zweiten Mannschaft in dieser Liga zu spielen“, sagte Hänschke zu seinen Akteuren. In der ersten Spielzeit nach dem Aufstieg hatte das Team vorne mitgespielt und kurz am Durchmarsch geschnuppert. In der Spielzeit 2024/25 musste Gilchings Zweite dann in die Abstiegsrelegation, konnte sich aber retten. Das gelang nicht erneut, und Hänschkes Nachfolger Viktor Zimmermann obliegt nun die schwere Aufgabe, das Team neu aufzustellen. Zahlreiche Akteure verlassen die Mannschaft, unter anderem Kapitän Hendrik Obermeyer und Routinier Paul Lindermayr. „Er wird das hinbekommen“, sagte Hänschke, der zukünftig das Gilchinger Bezirksliga-Team als Co-Trainer unterstützen wird. Gilching-Argelsried unterliegt Issing deutlich – Neustart in der Kreisklasse unter neuem Trainer Dass seiner Elf am Samstag im Relegations-Rückspiel die große Wende nach der bitteren 0:4-Hinspiel-Klatsche nicht gelingen würde, war schnell klar. Genau in dem Moment, als die Gäste Mitte der ersten Halbzeit Druck aufbauen konnten und kurz zuvor ihre erste Großchance vergeben hatten, patzte Youngster Tim Dieckmann bei einem langen Ball der Hausherren. Der U19-Spieler verfehlte den Ball als letzter Mann, Issings Johannes Erdt hatte freie Bahn und erzielte das wichtige 1:0 für den Kreisklassisten (32.). „Kann einem jungen Spieler in so einem wichtigen Match passieren. Ansonsten hat er es gut gemacht“, sagte Hänschke.