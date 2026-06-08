Nach drei Jahren Kreisliga: Gilching-Argelsried besiegelt in Issing den Abstieg

Die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried steigt nach drei Jahren aus der Kreisliga ab. Nun steht ein Neuaufbau bevor.
Issing – Drei Jahre lang durfte die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried in der Kreisliga spielen. Nachdem sie am Samstag auch das Relegationsrückspiel gegen den FC Issing verloren hat (1:4), ist diese Zeit nun zu Ende. Als am Samstagabend in Issing alles vorbei war, versammelte Spielertrainer Tobias Hänschke seine Spieler um sich.
„Es war eine tolle Leistung, so lange mit der zweiten Mannschaft in dieser Liga zu spielen.“
Tobias Hänschke über die Zeit in der Kreisliga
„Es war eine tolle Leistung, so lange mit der zweiten Mannschaft in dieser Liga zu spielen“, sagte Hänschke zu seinen Akteuren. In der ersten Spielzeit nach dem Aufstieg hatte das Team vorne mitgespielt und kurz am Durchmarsch geschnuppert. In der Spielzeit 2024/25 musste Gilchings Zweite dann in die Abstiegsrelegation, konnte sich aber retten. Das gelang nicht erneut, und Hänschkes Nachfolger Viktor Zimmermann obliegt nun die schwere Aufgabe, das Team neu aufzustellen. Zahlreiche Akteure verlassen die Mannschaft, unter anderem Kapitän Hendrik Obermeyer und Routinier Paul Lindermayr. „Er wird das hinbekommen“, sagte Hänschke, der zukünftig das Gilchinger Bezirksliga-Team als Co-Trainer unterstützen wird.
Dass seiner Elf am Samstag im Relegations-Rückspiel die große Wende nach der bitteren 0:4-Hinspiel-Klatsche nicht gelingen würde, war schnell klar. Genau in dem Moment, als die Gäste Mitte der ersten Halbzeit Druck aufbauen konnten und kurz zuvor ihre erste Großchance vergeben hatten, patzte Youngster Tim Dieckmann bei einem langen Ball der Hausherren. Der U19-Spieler verfehlte den Ball als letzter Mann, Issings Johannes Erdt hatte freie Bahn und erzielte das wichtige 1:0 für den Kreisklassisten (32.). „Kann einem jungen Spieler in so einem wichtigen Match passieren. Ansonsten hat er es gut gemacht“, sagte Hänschke.
Dem aus dem Bezirksliga-Kader erneut aushelfenden Youngster Jomarcio Augusto gelang zwar mit einer starken Einzelaktion zehn Minuten später der Ausgleich. Doch die Hoffnung währte nur wenige Augenblicke. Gelb-Rot für Gilchings Marco Arweiler, kurz danach das 2:1 für den FCI: Das Schicksal des TSV schien bereits zur Pause besiegelt. Mit einem Spieler weniger hätten sie in der zweiten Hälfte noch fünf Tore erzielen müssen.
In Überzahl legten die konterstarken Hausherren schnell das 3:1 nach, zu allem Überfluss sah Augusto direkt im Anschluss nach einem angedeuteten Faustschlag zu Recht Rot durch den sehr konsequent pfeifenden Schiedsrichter. Danach ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Das gelang recht gut, auch weil die Gastgeber die anstehenden Feierlichkeiten vorbereiteten. TSV-Torwart Nico Warnus stemmte sich zudem mit einem gehaltenen Strafstoß und der einen oder anderen weiteren Rettungstat gegen eine noch höhere Pleite. Das 4:1 für Issing durch einen schönen Weitschuss konnte auch er nicht verhindern. „Wir haben es einfach versäumt, im Hinspiel unsere Tore zu machen“, resümierte Hänschke enttäuscht.