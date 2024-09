Nach der Positiv- jetzt die Negativ-Serie beim TSV Jetzendorf - „Unsere schlechteste Saisonleistung”

Der TSV Jetzendorf verliert gegen die Reserve des FV Illertissen. Damit sind es nun schon fünf Landesligaspiele in Folge ohne einen Sieg.

Jetzendorf - Vor einem Monat war die Welt noch in Ordnung bei den Fußballern des TSV Jetzendorf. Doch der Höhenflug, der seit der Winterpause bis in die laufende Spielzeit anhielt, ist nun endgültig gestoppt. Die Grün-Weißen haben beim FV Illertissen II mit 0:2 (0:1) verloren und sind seit mittlerweile fünf Landesligaspielen sieglos. Die Aura, die sich die Jetzendorfer über Monate aufgebaut hatten, ist erst einmal Geschichte.

„Das war unsere schlechteste Saisonleistung”, fand TSV-Sprecher Manfred Zeindl. Nur in den ersten zehn Minuten hielten die Jetzendorfer mit. Dann übernahm der Gegner die Kontrolle. Die Regionalliga-Reserve hat Qualität – vor allem im individuellen Bereich. Doch auch in den Zweikämpfen waren die FVI-Youngsters besser. Sie provozierten Ballverluste und schalteten dann schnell um. Nach einer Viertelstunde mit Folgen für die Gäste: Nach einer Balleroberung sprang der Ball vor die Füße von Maximilian Merkel, der die Heimelf in Führung brachte (15.).

Im Anschluss verhinderte TSV-Schlussmann Jeremy Manhard einen höheren Rückstand, rettete dreimal sehenswert. Kurz vor der Pause kassierte Stefan Nefzger eine Zehn-Minuten-Strafe. „Die muss man nicht geben”, sagte Zeindl. Doch die Herunterstellung sollte Folgen haben. Denn in der 54. Minute traf Mohamed Fofanah in Überzahl zum 2:0 für Illertissen. Manhard hatte zunächst stark gehalten, gegen den Nachschuss war der Schlussmann chancenlos. Die Grün-Weißen mühten sich, doch Illertissen ließ nicht nach und verteidigte konsequent. Die Jetzendorfer erarbeiteten sich aus dem Spiel heraus keine Torchance. „Das sagt eigentlich einiges aus”, so Zeindl.

So endete ein schwacher Auftritt der Grün-Weißen mit einer Niederlage. „Wir müssen schauen, dass wir wieder in die Spur kommen. Einfacher wird es jedenfalls nicht am nächsten Wochenende gegen Olching”, sagte Zeindl. Denn der Gegner braucht jeden Punkt – und weiß spätestens jetzt, dass die Jetzendorfer schlagbar sind. (Moritz Stalter)