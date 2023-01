Nach der Pause gesteigert Der Herpfer SV hat sein erstes Testspiel des Jahres absolviert. Am Ende stand gegen den Kreisoberligisten vom KFA Mittelthüringen, Großbreitenbach, ein 3:1-Sieg auf dem Spielberichtsbogen.

„Zunächst mal war wir ganz froh, dass wir spielen konnten. Es ist ja am vergangenen Wochenende auch einiges der Witterung zum Opfer gefallen. In Meiningen ging es zum Glück“, so Hutterer, der in der ersten Hälfte taktisch ein bisschen experimentieren wollte. „In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen was ausprobiert, auch vom System her. Da hat der ein oder andere auch mal auf einer Postition gespielt, wo er noch nicht so häufig zum Einsatz kam“, sagt Hutterer, der mit Moritz Wolff und Christopher Hellmund auch direkt zwei der drei Neuzugänge ins Rennen schickte. Neuzugang #3, Florian Hoffmann, musste krank passen. Großbreitenbach jedenfalls hielt die Gastgeber beim Test auf Trapp und belohnte sich mit der Pausenführung. “Wir haben gegen eine erfahrene Mannschaft gespielt. Sie waren ein körperlicher Gegner aber nicht unfair. Das hat uns gutgetan. In der ersten Halbzeit hatten wir nicht genügend Konsequenz. In der zweiten Halbzeit war es dann von uns auch spielerisch verbessert“, meint Christian Hutterer, dessen Mannschaft die Partie nach dem Seitenwechsel noch drehte und mit 3:1 gewann.