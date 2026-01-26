– Foto: imago images

Nach dem Aus in Jena: Seidemann findet einen neuen Club Regionalliga Nordost +++ Der Offensivspieler schließt sich der BSG Chemie Leipzig an Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost FC CZ Jena BSG Chemie Kay Seidemann

Mit zehn Treffern und insgesamt 15 Torbeteiligungen war Kay Seidemann in der vergangenen Saison noch einer der erfolgreichsten Spieler beim FC Carl Zeiss Jena. In der laufenden Spielzeit gab es allerdings mehr Schlagzeilen abseits des Platzes. Nach der kürzlichen Vertragsauflösung hat der Merseburger nun einen neuen Club gefunden.

Erst in der vergangenen Woche hatte Jena den Abschied des 25-Jährige bekanntgegeben. "Kay Seidemann hat unserem FCC signalisiert, dass er bei einem anderen Verein eine neue Herausforderung annehmen möchte. Wir wünschen ihm alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg“, hieß es in der offiziellen Mitteilung des Clubs. Offensivspieler reist mit Carl Zeiss nicht ins Trainingslager Zuletzt wurde der Offensivspieler nicht mit ins Trainingslager in die Türkei genommen. FCC-Trainer Volkan Uluc hatte Seidemann öffentlich als "größte Enttäuschung der Hinrunde" bezeichnet. Zweifel hätte es dabei nie an seinem Talent, dafür aber an seiner Einstellung gegeben. Vermehrt soll Seidemann unentschuldigt beim Training gefehlt haben. Die aktive Fanszene hatte sich schon vor seinem Wechsel im Sommer 2024 gegen den Angreifer ausgesprochen, weil sich dieser zu Erfurter Zeiten abwertend über den Thüringer Rivalen geäußert hatte. Nun ist das Kapitel vorbei.