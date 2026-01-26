Nach dem Aus in Jena: Seidemann findet einen neuen Club

Mit zehn Treffern und insgesamt 15 Torbeteiligungen war Kay Seidemann in der vergangenen Saison noch einer der erfolgreichsten Spieler beim FC Carl Zeiss Jena. In der laufenden Spielzeit gab es allerdings mehr Schlagzeilen abseits des Platzes. Nach der kürzlichen Vertragsauflösung hat der Merseburger nun einen neuen Club gefunden.
Erst in der vergangenen Woche hatte Jena den Abschied des 25-Jährige bekanntgegeben. "Kay Seidemann hat unserem FCC signalisiert, dass er bei einem anderen Verein eine neue Herausforderung annehmen möchte. Wir wünschen ihm alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg“, hieß es in der offiziellen Mitteilung des Clubs.
Zuletzt wurde der Offensivspieler nicht mit ins Trainingslager in die Türkei genommen. FCC-Trainer Volkan Uluc hatte Seidemann öffentlich als "größte Enttäuschung der Hinrunde" bezeichnet. Zweifel hätte es dabei nie an seinem Talent, dafür aber an seiner Einstellung gegeben. Vermehrt soll Seidemann unentschuldigt beim Training gefehlt haben. Die aktive Fanszene hatte sich schon vor seinem Wechsel im Sommer 2024 gegen den Angreifer ausgesprochen, weil sich dieser zu Erfurter Zeiten abwertend über den Thüringer Rivalen geäußert hatte. Nun ist das Kapitel vorbei.
Der Regionalliga Nordost bleibt Seidemann aber erhalten. Am Montag wurde der Flügelspieler bei der BSG Chemie Leipzig vorgestellt. Beim Drittletzten unterschrieb er einen Vertrag bis zum Saisonende. "Ich freue mich sehr über den sympathischen Empfang bei Chemie. Ich liebe es, Fußball zu spielen, Spiele zu gewinnen und natürlich Tore zu schießen. Ich blicke positiv in die Zukunft und möchte so schnell wie möglich mit der Mannschaft erfolgreich sein", sagte die neue Nummer 17 der Chemiker.
Alexander Schmidt, der Trainer und Sportliche Leiter der Leipziger, freut sich über die Verstärkung im Abstiegskampf. Seidemann sei "in dieser Liga ein absoluter Unterschiedsspieler", erklärte der 57-Jährige und weiter: "Er ist schnell, beweglich, trickreich und in der Lage, in der Tiefe des Feldes für Gefahr zu sorgen. Mit diesen Fähigkeiten wird er unsere Offensive beleben."