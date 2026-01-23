Vorzeitige Vertragsauflösung

Der FC Carl Zeiss Jena und Offensivspieler Kay Seidemann haben sich auf eine vorzeitige Beendigung ihres noch bis Saisonende laufenden Vertrags geeinigt. Der 24-Jährige, der im Sommer 2024 an die Kernberge gewechselt war, verlässt den FCC damit vorzeitig.
Seidemann bestritt für Jena insgesamt 42 Spiele und erzielte 13 Tore. In der laufenden Regionalliga-Saison stand er lediglich zehnmal auf dem Platz und erzielte zwei Treffer. „Kay Seidemann hat unserem FCC signalisiert, dass er bei einem anderen Verein eine neue Herausforderung annehmen möchte. Wir wünschen ihm alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins.
Damit endet ein Kapitel, das beim FCC für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatte. Seidemann hatte sich noch zu Zeiten seiner Zugehörigkeit zu Rot-Weiß Erfurt abfällig über Jena geäußert. Die Ultras des FCC hatten dies nicht vergessen und zeigten bereits vor seiner Verpflichtung deutlich, dass sie dem Offensivspieler kritisch gegenüberstehen. Während er in der Südkurve nach Spielen nicht willkommen war, wurde Seidemann im Nordbereich der Arena gefeiert.
Sportlich setzte Seidemann insbesondere in der Rückrunde der vergangenen Saison Akzente: In 24 Einsätzen erzielte er zehn Tore und bereitete weitere Treffer vor. In der aktuellen Spielzeit fand er jedoch nicht zu alter Stärke zurück. Oft krank oder teils unentschuldigt fehlend, kam er nur sporadisch zum Einsatz – neun seiner zehn Spieleinsätze absolvierte er als Einwechsler. Sportdirektor Miroslav Jovic holte ihn sogar zum Training ab.
Trainer Volkan Uluc betonte, dass Zweifel nie an Seidemanns Talent bestanden hätten, wohl aber an seiner Einstellung. Uluc bezeichnete ihn öffentlich als „größte Enttäuschung der Hinrunde“ und nahm ihn nicht mit ins Trainingslager in die Türkei. Seidemann erhielt dennoch eine weitere Chance: Er arbeitete zuhause an seiner Kondition und schob Zusatzschichten, um für die Außenbahn fit zu sein. Nun wird der Weg des schnellen Offensivspielers jedoch bei Jena endgültig beendet – noch vor der Generalprobe für den Wiederbeginn der Regionalliga. Am Samstag testet der FCC gegen Hannover 96 II (Anstoß 14 Uhr).