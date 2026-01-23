– Foto: Imago Images

Vorzeitige Vertragsauflösung Das Kapitel FC Carl Zeiss Jena und Kay Seidemann ist beendet. Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost FC CZ Jena Kay Seidemann

Der FC Carl Zeiss Jena und Offensivspieler Kay Seidemann haben sich auf eine vorzeitige Beendigung ihres noch bis Saisonende laufenden Vertrags geeinigt. Der 24-Jährige, der im Sommer 2024 an die Kernberge gewechselt war, verlässt den FCC damit vorzeitig.

Seidemann bestritt für Jena insgesamt 42 Spiele und erzielte 13 Tore. In der laufenden Regionalliga-Saison stand er lediglich zehnmal auf dem Platz und erzielte zwei Treffer. „Kay Seidemann hat unserem FCC signalisiert, dass er bei einem anderen Verein eine neue Herausforderung annehmen möchte. Wir wünschen ihm alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins. Damit endet ein Kapitel, das beim FCC für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatte. Seidemann hatte sich noch zu Zeiten seiner Zugehörigkeit zu Rot-Weiß Erfurt abfällig über Jena geäußert. Die Ultras des FCC hatten dies nicht vergessen und zeigten bereits vor seiner Verpflichtung deutlich, dass sie dem Offensivspieler kritisch gegenüberstehen. Während er in der Südkurve nach Spielen nicht willkommen war, wurde Seidemann im Nordbereich der Arena gefeiert.