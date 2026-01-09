Kickers-Sportdirektor Sebastian Neumann (li.) begrüßt Martin Thomann am verschneiten Dallenberg. – Foto: Jakob Zugelder/FWK

Nach dem Aus bei Schweinfurt 05: Thomann wechselt zu den Kickers Der 31-jährige Offensivmann schließt sich den Würzburgern an Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Würz.Kickers Martin Thomann

Die Würzburger Kickers lassen mit einem Wintertransfer aufhorchen und holen Martin Thomann an den Dallenberg. Der 31-jährige Offensivspieler wechselt vom 1. FC Schweinfurt 05 , wo er im Herbst in Ungnade gefallen war, nach Würzburg und verstärkt ab sofort den Kader des FWK.

Der gebürtige Dittelbrunner (Lkr. Schweinfurt)sammelte wertvolle Erfahrung in der Regionalliga beim TSV Aubstadt sowie in der 3. Liga mit der SpVgg Bayreuth. Zuletzt stand der Außenstürmer beim 1. FC Schweinfurt 05 unter Vertrag. Sportdirektor Sebastian Neumann über die Verpflichtung: "Martin kennt die Liga und verfügt über viel Routine. Mit seiner variablen Spielweise und Zug zum Tor wird er unserer Mannschaft zusätzliche Möglichkeiten geben."

Im Mai 2025 feierte Martin Thomann (3.v.re.) noch mit den Schweinfurtern den Aufstieg in die 3. Liga. – Foto: Frank Scheuring

Martin Thomann selbst freut sich, nach fußballerisch zuletzt schwierigen Wochen und Monaten auf das neue Engagement: "Die Würzburger Kickers sind ein großer Name in der Region und stehen für ambitionierten Fußball. Für mich ist es eine spannende Herausforderung, hier ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich will meine Erfahrung einbringen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein."





Die Ausbootung Thomanns bei den Schnüdeln hatte für einige Kontroversen und Schlagzeilen gesorgt. Im Mai noch Aufstiegsheld, wurde der 31-Jährige im September suspendiert. Mit "Leistung und Verhalten" wurde damals sein Rauswurf begründet. Thomann wollte das nicht auf sich sitzen lassen, ging juristisch gegen den FC 05 und wollte sich wieder in den Trainingsbetrieb einklagen. Letztlich einigten sich Verein und Spieler vor Gericht. Der Flügelflitzer durfte wieder mittrainieren, sportlich hatte er aber bei den Schnüdeln keine Zukunft mehr. Dass er im Winter den Verein verlassen würde, war demzufolge klar. Mit den Kickers könnte er nun erneut den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.