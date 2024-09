Nach Cimen-Abgang beim FC Gießen: Nun spricht Michael Fink

Gießen . Daniyel Cimen war bis zum Montagabend der erste und bisher einzige Cheftrainer in der Vereinsgeschichte des FC Gießen. Von daher mutet es noch immer etwas surreal an, dass Cimen nach seinem überraschend vollzogenen Wechsel am Samstag in der Fußball-Regionalliga Südwest erstmals auf der Bank der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz sitzen wird, die den FSV Frankfurt empfängt. Zeitgleich sollte eigentlich Michael Fink sein Debüt als Nachfolger von Cimen beim FCG mit dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt II geben, das aufgrund eines Todesfalls in Reihen des Bundesligaclubs allerdings abgesagt worden ist. Im Interview spricht der 42-Jährige Fink, dessen bis Juni 2026 datierter Vertrag als spielender Co-Trainer noch aktualisiert werden muss, über die ereignisreiche Woche sowie seine neue Aufgabe und die Folgen.