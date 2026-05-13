Nach BFV-Urteil: Veritas nimmt Delay Sports ins Visier

Archiv: Andreas Schild rechts – Foto: Frank Arlinghaus

Nach dem Urteil des Berliner Fußball-Verbands gegen den Spandauer FC Veritas sorgt ein Instagram-Beitrag des Vereins für Aufmerksamkeit. Darin wird behauptet, Verantwortliche von Delay Sports Berlin hätten Sparta Lichtenberg II auf einen möglichen Regelverstoß hingewiesen. Andreas Schild von Delay Sports reagierte auf eine Anfrage von FuPa Berlin bislang nicht.

Der Streit um das BFV-Urteil im Berliner Aufstiegskampf entwickelt sich zunehmend auch zu einer öffentlichen Auseinandersetzung zwischen den beteiligten Vereinen.

Vorwürfe von Veritas gegen Delay Sports in einem Instagram Post

„Auch wenn @delaysports_berlin bei Sparta angerufen hat und den angeblichen Fehler gemeldet hat …“

Auslöser ist ein Instagram-Beitrag aus dem Umfeld (Vorstand) des Spandauer FC Veritas. Dort heißt es unter anderem:

Mit dieser Aussage wird der Eindruck erweckt, dass Verantwortliche von Delay Sports Berlin Sparta Lichtenberg II auf einen möglichen Regelverstoß aufmerksam gemacht hätten. Sparta hatte anschließend erfolgreich Einspruch gegen eine Spielwertung eingelegt.

Hier der Instagram Post

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Worum geht es?

Hintergrund des Verfahrens ist die Wertung eines Bezirksligaspiels im Zusammenhang mit einer Gelbsperren-Thematik. Nach einem Urteil des Sportgerichts wurden Veritas Punkte aberkannt. Der Verein sieht das Verfahren kritisch und verweist auf eigene Nachweise sowie auf mögliche Unklarheiten im Zusammenhang mit dem DFBnet-System. FuPa Berlin berichtet

Anfrage an Delay Sports bisher nicht beantwortet

FuPa Berlin hat Andreas Schild von Delay Sports Berlin um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort lag bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor. Ob und in welchem Umfang ein möglicher Hinweis Einfluss auf das spätere Verfahren hatte, lässt sich derzeit nicht abschließend beurteilen.

Brisant: Ein direktes Duell zwischen Delay Sports und Veritas steht noch aus

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Tabellensituation im Aufstiegskampf: Ohne den Drei-Punkte-Abzug wären Delay Sports und Veritas punktgleich an der Spitze der Bezirksliga Staffel 2. Besonders pikant: Das direkte Duell zwischen beiden Teams steht im Saisonendspurt noch aus.

SFC Veritas

Delay Sports

Bezirksliga-Staffel 2