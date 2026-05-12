BFV-Urteil erschüttert Veritas - Delay Sports profitiert

SV Sparta Lichtenberg II gewinnt gegen Wittenauer SC Concordia mit 4:1 und klettert auf Rang neun. Zwar bringt Yassin Al-Moussa die Gäste früh in Führung, doch Ahmed Usman Hussain gleicht schnell aus. Benedict Lehrmann und Luca Lescano drehen die Partie noch vor der Pause deutlich zugunsten von Sparta. Kurz vor Schluss setzt Paul Herrmann den Schlusspunkt.

Tabellenführer Delay Sports Berlin gewinnt das Spitzenspiel beim VfB Berlin 1911 knapp mit 1:0. Kurz vor der Pause unterläuft John Klaucke ein Eigentor, das die Partie entscheidet. Davor verschiesst Pascal Brossmann einen Elfmeter. Trotz eines Rumpels-Dreier bleibt Delay damit aufgrund der besseren Tordifferenz vor Veritas an der Spitze.

Berliner TSC gewinnt beim 1. Traber FC Mariendorf mit 3:2 und sammelt wichtige Punkte im unteren Mittelfeld. Leon Heydorn bringt den TSC kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel gleichen Roger Abdallah und später Jamal Ayad die Partie für Mariendorf zwischenzeitlich aus. Marlo Sahin Bergerhoff trifft zum 2:1 für die Gäste, ehe Balduin Schumacher tief in der Nachspielzeit den Sieg perfekt macht.

SV Bosna Berlin setzt sich beim BSV Heinersdorf mit 2:0 durch und behauptet Rang fünf. Arouna Kankou bringt Bosna früh in Führung, kurz vor der Pause legt Esmir Salihovic nach. Heinersdorf bleibt damit tief im Tabellenkeller.

Spandauer FC Veritas bleibt Tabellenzweiter und gewinnt bei BSV GW Neukölln mit 6:2. Andreas Sander bringt Neukölln früh in Führung, doch Mehmet Aydin gleicht aus und dreht die Partie noch vor der Pause gemeinsam mit Sebastian Ghasemi-Nobakht. Direkt nach Wiederbeginn trifft Ramy Jamal Raychouni zum vierten Veritas-Tor. Onur Uslucan erhöht später weiter, ehe Hamoud Mouhamad für Neukölln verkürzt. Kurz vor Schluss trifft Mehmet Aydin erneut zum Endstand. Die Freude über diesen verdienten Dreier wäre größer wenn ein BFV Urteil vom Sportgericht nicht eingegangen wäre. Es geht um den Dreier gegen Sparta Lichtenberg II. Der ist erst einmal futsch:

BFV Sportgericht entzieht Veritas drei Punkte gegen Sparta II wegen Regelfehler

Der Spandauer FC Veritas kämpft mitten im Aufstiegsrennen plötzlich nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor dem Verbandsgericht um wichtige Punkte. Hintergrund ist eine Berliner Sonderregelung rund um Gelbe Karten – und ein technisches Problem im DFBnet, das nun für großen Ärger sorgt. FuPa Berlin berichtete mehrmals.

Im Mittelpunkt steht Gürkan Özkan. Der Spieler sieht im Spiel gegen Sparta Lichtenberg II im Dezember 2025 seine fünfte verwertbare Gelbe Karte aus Pflichtspielen. Im Berliner Fußball-Verband zählen Liga- und Pokalspiele gemeinsam für Sperren. Genau das kann das DFBnet technisch allerdings nicht korrekt darstellen.

Nach Informationen von Veritas ist es gängige Praxis, dass Vereine und Staffelleiter solche Fälle manuell bearbeiten. Die Regel sieht vor, dass Vereine darauf achten müssen. Veritas informiert nach dem Sparta-Spiel sofort den zuständigen Staffelleiter darüber, dass Özkan im nächsten Pflichtspiel gesperrt ist. Im nächsten Spiel gegen den Berliner TSC wird der Spieler anschließend auch nicht eingesetzt.

Damit im DFBnet technisch das Sperrschloss erscheint, generiert der Staffelleiter später eine Gelbe Karte im System nach (Bosna Spiel Anfang November). Genau dieser Eintrag sorgt nun für die Eskalation. Für Außenstehende wirkt es dadurch so, als hätte Özkan bereits vor dem Sparta-Spiel fünf Verwarnungen gehabt.

Sparta Lichtenberg legt daraufhin Einspruch gegen die Spielwertung ein – und bekommt vor dem BFV-Sportgericht Recht. Das ursprünglich sportlich mit 5:0 gewonnene Spiel wird gegen Veritas gewertet.

Bei Veritas sorgt das Urteil Fassungslosigkeit. Der Verein sieht sich trotz transparenter Kommunikation mit dem Staffelleiter bestraft und spricht intern von einer völlig absurden Situation. Besonders brisant: Veritas liegt aktuell punktgleich mit Spitzenreiter Delay Sports Berlin auf Rang zwei – nur das Torverhältnis trennt die Spandauer von der Tabellenführung.

Der Verein geht nun offiziell in Berufung vor dem Verbandsgericht. FuPa Berlin liegen das Urteil, die Berufung und die nachträgliche Gelb-Eintragung vor.