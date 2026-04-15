Nach Bezirksliga-Rückzug: Offener Brief des Bezirksvorsitzenden

Nach einem Rückzug in der Bezirksliga Enz/Murr kam es zum Unmut und zu Irritationen. Folgende Informationen werden teilt dazu der Fußballbezirk Enz/Murr mit:
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Rückzug des AKV Ludwigsburg aus der laufenden Spielrunde der Bezirksliga sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Tabelle – insbesondere das Ausscheiden bereits ausgetragener Spiele aus der Wertung – haben verständlicherweise zu Irritationen und Unmut geführt.
In der Folge wird der Ruf nach weitergehenden Regelungen durch den Verband laut.
Dies steht allerdings in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den gleichzeitig häufig geäußerten Klagen über eine zunehmende Reglementierung.
An dieser Stelle sollte klar betont werden:
Unser Spielbetrieb lebt auch von der Eigenverantwortung der Vereine und einer realistischen Einschätzung der eigenen sportlichen und organisatorischen Leistungsfähigkeit – nicht von kurzfristigen Ausnahmeregelungen für Einzelfälle.
Als Bezirksvorsitzender möchte ich daher ausdrücklich darauf hinweisen, dass Veränderungen der bestehenden Ordnungen über den vorgesehenen demokratischen Weg erfolgen können.
Vereine, die Anpassungsbedarf sehen, sind aufgerufen, sich frühzeitig untereinander abzustimmen und entsprechende Anträge beim Bezirkstag 2027 einzubringen.
Sofern ein solcher Antrag dort eine Mehrheit findet, wird er an den Verbandstag 2027 weitergeleitet und kann bei positiver Beschlussfassung Eingang in die Ordnungen und Satzungen finden.
Der Bezirk steht hierbei unterstützend zur Seite und bietet sich ausdrücklich als Gesprächs‑ und Sparringspartner an.
Ingo Ernst
Bezirksvorsitzender
Bezirk Enz/Murr