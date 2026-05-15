Nach Bayreuth-Abschied: Neue Aufgabe für Dr. Nicole Kalemba beim DFB Bis zum 15. April war die ehemalige Profispielerin Geschäftsführerin beim Regionalligisten von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Dr. Nicole Kalemba (Mitte) hat nach ihrem Abschied aus Bayreuth schnell eine neue Aufgabe beim DFB gefunden. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Neue Aufgabe für Dr. Nicole Kalemba: Die ehemalige Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth ist seit gut zwei Wochen für Deutschen Fußball-Bund (DFB) tätig.

Auf ihrem Instagram-Account hat die ehemalige Profispielerin folgenden Post veröffentlicht: "Nach zwei intensiven und lehrreichen Jahren als Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth freue ich mich sehr, mich nun in einem neuen Umfeld einbringen zu dürfen. Seit dem 01.05. bin ich Teil der DFB-Familie und unterstütze den Bereich Nationalmannschaften & Akademie. Dort verantworte ich Themen rund um die strategische und internationale Weiterentwicklung der Bildungsangebote. Besonders freue ich mich darauf, den nächsten Schritt im Fußball zu gehen, neue Perspektiven mitzunehmen und die Zukunft des Fußballs aktiv mitzugestalten, parallel zu meinem Hauptjob.



Dabei kann ich nicht nur meine Erfahrungen aus der Praxis - als Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth sowie aus vorherigen Stationen beim FC Ingolstadt 04 und CD Castellon - einbringen, sondern auch meinen Blick als Absolventin des DFL-Diploms "Management im Profifußball"."

Die gebürtige Bayreutherin war vom dem 1. Juli 2024 bis zum 15. April 2026 zwei Jahre lang Geschäftsführerin der SpVgg Oberfranken Bayreuth 1921 Spielbetriebs GmbH. Einen leichten Job hatte sie wahrlich nicht, die "Oldschdod" taumelte nach dem Abstieg aus der 3. Liga von einer finanziellen Verlegenheit in die andere. Noch immer hat die SpVgg mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Bayreuths Vorstand Christian Wedlich hatte zum Ausscheiden der Geschäftsführerin nur lobende Worte übrig: "Dr. Nicole Kalemba hat die SpVgg Bayreuth in einer Phase übernommen, die von großen Herausforderungen geprägt war. Sie hat den Verein mit viel persönlichem Einsatz, klarer Haltung und hoher Professionalität geführt."