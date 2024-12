Nach Ausfall: TSV Essingen will gegen CfR Pforzheim unbedingt punkten

Natürlich wäre es Köpf bei der momentanen Form der beiden Mannschaften lieber gewesen, das Spiel wäre über die Bühne gegangen. Doch so bietet die Tabelle nun aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele ein leicht verzerrtes Bild.

Vor der Brust hat der TSV nun das Auswärtsspiel beim 1. CfR Pforzheim. Diese mussten aufgrund der zwei Niederlagen zuletzt in Nöttingen (0:4) und in Gmünd (1:3) den Kontakt zum Relegationsplatz abreißen lassen und haben bereits zwölf Punkte Rückstand. Köpf sagt über die Ausgangslage der Pforzheimer: „Sie haben gerade eine kleine Schwächephase oder zumindest eine Ergebniskrise. Vielleicht ist das eine kleine Chance für uns, dort etwas mitnehmen zu können.“

In der vergangenen Saison hofften die Pforzheimer noch bis zum vorletzten Spieltag auf einen Regionalliga-Aufstieg. Nach einem 2:2 gegen den TSV Essingen am 33. Spieltag war die Chance auf die ersten beiden Plätze jedoch dahin. Das Hinspiel der laufenden Saison verlor der TSV dagegen vor heimischer Kulisse deutlich mit 0:3.

Dreifacher Torschütze damals: Konstantinos Markopoulos. Insgesamt hat der griechische Angreifer in dieser Runde bisher zwölf Mal getroffen, in den beiden Vorsaisons waren es 29 bzw. 25 Tore. Köpf warnt explizit vor dem Ausnahmespieler: „Markopoulos ist einer der besten Stürmer der Liga, das stellt er Jahr für Jahr unter Beweis.“ Ähnlich wie der TSV hatte auch Pforzheim zuletzt einige personelle Ausfälle. Kapitän Maurizio Macorig wird nach einer Gelb-Rot-Sperre wieder in die Startelf zurückkehren.

Beim TSV fehlen Julian Biebl, Steffen Lang, Patrick Funk, Patrick Auracher und Besnik Koci. Fit ist dagegen Erman Kilic, der gegen den VfR Mannheim überraschend in der Innenverteidigung auflief. „Er hat es richtig gut gemacht und tut uns generell unheimlich gut.“ Kilic dürfte auch gegen Pforzheim wieder gute Chancen auf einen Startelfeinsatz haben – dieses Mal vielleicht wieder auf einer anderen Position.