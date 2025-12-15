Nach Aus in Herne: Misel Zec hat neuen Job und holt Ex-Drittligakicker

Vor zwei Monaten sorgte Misel Zec bei Westfalia Herne für einen Paukenschlag: Der 40-Jährige trat nach nur elf Pflichtspielen geschlossen mit seinen Assistenten Göksel Maden und Damian Liedtke völlig überraschend beim Westfalenligisten zurück. Nun hat Misel Zec eine neue Herausforderung angekommen, diesmal aber nicht als Trainer. Er wird neuer Sportlicher Leiter beim ambitionierten Bezirksligisten FC 96 Recklinghausen.

Beim Tabellenzweiten der Bezirksliga Staffel 9 folgt Zec auf Jovica Cirkovic, der sich ab sofort mehr auf seine Rollen als stellvertretender Vorsitzender und Spieler konzentrieren möchte. Zec und Cirkovic kennen sich beide gut und sind befreundet. Es habe alles gepasst, erklärt Zec der "WAZ", der in Recklinghausen lebt und sich aktuell in Elternzeit befindet. "Ich bin sehr froh, dass Misel Zec jetzt Teil von unserem Team ist. Mit seiner Expertise und Erfahrung wird er uns bei der 1. Mannschaft, als auch im Gesamtverein weiterbringen", ist sich FC-Vorsitzender Gerrit Haug bei der Vorstellung Zecs sicher. "Auch unsere Jugendabteilung, die Falken, werden davon profitieren. Da bin ich mir sicher. Zudem passt er menschlich hervorragend bei uns ins Team, deshalb freut mich seine Zusage doppelt."

Die Chancen, dass der FC 96 Recklinghausen sein ersehntes Ziel, die Rückkehr in die Landesliga, erreicht, stehen zur Winterpause nicht schlecht. Nur zwei Punkte Rückstand sind es auf Tabellenführer Erler SV, die Gelsenkirchener haben allerdings auch eine Partie mehr absolviert. Um dafür zu sorgen, dass die Recklinghäuser am Ende von der Spitze grüßen, hat Misel Zec seine ersten zwei Transfers unter Dach und Fach gebracht, die es in sich haben.