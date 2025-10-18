Paukenschlag bei Westfalia Herne: Trainer Zec tritt vor Derby zurück

– Foto: Sascha Skroblin

Das kommt aus dem Nichts: Vor dem traditionsreichen Derby gegen den DSC Wanne-Eickel (Sonntag, 15:30) hat Westfalenligist SC Westfalia Herne auf Social Media die Bombe platzen lassen und bekanntgegeben, dass Cheftrainer Misel Zec und seine Assistenten Damian Liedtke und Göksel Maden mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern zurückgetreten sind!

"Unser Trainer Misel Zec hat uns am Freitag darum gebeten, unsere gemeinsame Vereinbarung aus persönlichen Gründen aufzulösen. Diese Entscheidung kam für uns sehr überraschend", teilen die Herner in dem Statement von Samstagmittag (18. Oktober) mit. Man bedanke sich beim Trio für die "tolle – wenn auch leider kurze – gemeinsame Zeit. Euer Einsatz, eure Leidenschaft und euer Teamgeist haben bei uns bleibenden Eindruck hinterlassen!" Wie die "WAZ" berichtet, haben Zec, Liedtke und Maden nicht einmal mehr das Abschlusstraining am Freitag geleitet. Noch am selben Abend verabschiedeten sie sich von der Mannschaft. Das Angebot von Vereinsboss Ingo Brüggemann, beim Derby gegen Wanne-Eickel letztmals auf der Bank zu sitzen, lehnte Zec ab. Dass es zwischen Mannschaft und Trainerteam geknirscht habe, dementiert Brüggemann auf Nachfrage der Lokalzeitung. "Aus unserer Sicht war bis vor zwei Tagen alles positiv. Die Kabine ist intakt und wir sind als Vorstand mit der Arbeit der Trainer zufrieden, sowohl was die Zusammenarbeit als auch die sportlichen Ergebnisse angeht." Meinungsverschiedenheiten würden zu einer Entwicklung nun einmal dazugehören, der Verein befinde sich aber nicht in einer Krise, so Brüggemann.

Hernes Serie von acht Pflichtspielen ohne Niederlage war am vergangenen Wochenende beim TuS Erndtebrück (0:4) zu Ende gegangen. Aktuell steht die rundum erneuerte Elf vom Schloss Strünkede mit 13 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz der Westfalenliga Staffel 2 und hat sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Man gehe nicht im Bösen auseinander, so Brüggemann weiter. "Es war eine kurze Zeit, aber es war die ruhigste und angenehmste mit einem Trainerteam in meiner Zeit hier." Das sportliche Geschehen in Herne übernimmt vorerst Co-Trainer Schuan Sardar Sabr, der in der Vergangenheit schon unter Christian Knappmann und Danny Voß assistiert und nach der Entlassung Voß' im April 2025 erfolgreich als Interimstrainer fungiert hatte. Im Endspurt der vergangenen Saison holte Herne unter Sabr in den letzten fünf Spielen zehn Punkte und sicherte somit den Klassenerhalt. Unterstützung erhält er nun von Athletiktrainer Chris Seifert und Torwarttrainer Justin Lafelder.