 2026-04-16T10:11:10.190Z

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Nach Abstieg: VfB 03 Hilden präsentiert Trainer für den Neustart

Der VfB 03 Hilden ist mit seiner zweiten Mannschaft am Samstag aus der Landesliga abgestiegen und präsentiert nun den neuen Trainer: Sven otto soll den Neustart moderieren. Interessierte Spieler dürfen sich eigenständig melden.

von André Nückel · Heute, 16:18 Uhr · 0 Leser
Neue Aufgabe für Sven Otto.
Neue Aufgabe für Sven Otto. – Foto: Chris Köppen

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Sven Otto
Sven Otto
Koray Sakacali
Koray Sakacali

Was sich über Wochen abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Der VfB 03 Hilden ist mit seiner zweiten Mannschaft aus der Landesliga abgestiegen. Im Sommer kämpft das einstige Spitzenteam dann in der Bezirksliga um Punkte - und präsentiert für den Neustart auch einen neuen Trainer: Sven Otto übernimmt das Ruder.

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Otto trägt das VfB-Gen

Nach der 1:4-Pleite bei der DJK Gnadental hat Hilden II rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt, entsprechend laufen die Vorbereitung für den Umbruch im Sommer auf Hochtouren. Warum Otto, der bisher Co-Trainer der Reserve und der U19 ist, der richtige Mann für diese Aufgabe ist, erklärt Manuel Schulz als sportlicher Leiter ausführlich in de Vereinsmedien: „Wir sind sehr froh mit Sven einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden zu haben, der jetzt auch schon einige Jahre bei uns im Verein ist und der Mannschaft wieder ein VfB-Gen einimpfen soll. In den Gesprächen mit ihm habe ich sofort gemerkt, dass er sehr große Lust auf diese Aufgabe hat. Er kennt die Bezirksliga sehr gut und konnte in den letzten Jahren sehr wertvolle Erfahrungen in der Landesliga als auch dieses Jahr in der A-Jugend Niederrheinliga sammeln. Daher war er für die „Schnittstelle“ Zweite unsere Wunschlösung und wir sind glücklich, dass es mit Sven geklappt hat. Nach sehr erfolgreichen Jahren in der Landesliga möchten wir nächstes Jahr in der Bezirksliga mit einer jungen und hungrigen Truppe an den Start gehen, die sich dort nach dem Abstieg stabilisieren soll. Es wird auch nach wie vor das Ziel sein, Spieler über die Zweite an die Erste heranzuführen, weshalb es ab nächster Saison auch für ausgewählte Spieler wöchentliche Perspektiveinheiten für A-Jugend Spieler, Spieler der Zweiten und Perspektivspieler der Ersten geben wird, in denen man sich immer wieder empfehlen kann und sich die Spieler gezielt weiterentwickeln können.“

Otto hat Lust auf Aufgabe

Auch der neue Cheftrainer hat sich geäußert: „Ich danke dem Vorstand und Manuel für das entgegengebrachte Vertrauen in meine Person. Die Gespräche mit dem Verein waren konstruktiv und zielführend. Ich freue mich auf die Aufgabe und die Herausforderung, die diese Aufgabe mit sich bringt. Ich bin hochmotiviert, meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zukunft zu leisten."

>>> Das ist Sven Otto

Koray Sakacali wird damit nach dieser Saison nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Fünf Partien stehen noch aus, darunter zwei Aufgaben gegen Bergisch Born und 1. FC Wülfrath, die beide um den Klassenerhalt kämpfen.

Interessierte Spieler dürfen sich melden

Wie Hilden zudem mitteilt, dürfen sich Spieler, die an einem Wechsel interessiert sind, eigenständig melden. Voraussetzung ist als Spielklasse die Sonderliga, sprich Rhein-Ruhr-Liga oder höher. Kontakt:

  • Trainer Sven Otto unter 01777943381
  • sportlicher Leiter Manuel Schulz unter 01725327282

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