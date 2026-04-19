Nach Abstieg: VfB 03 Hilden präsentiert Trainer für den Neustart

Neue Aufgabe für Sven Otto. – Foto: Chris Köppen

Otto trägt das VfB-Gen

Nach der 1:4-Pleite bei der DJK Gnadental hat Hilden II rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt, entsprechend laufen die Vorbereitung für den Umbruch im Sommer auf Hochtouren. Warum Otto, der bisher Co-Trainer der Reserve und der U19 ist, der richtige Mann für diese Aufgabe ist, erklärt Manuel Schulz als sportlicher Leiter ausführlich in de Vereinsmedien: „Wir sind sehr froh mit Sven einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden zu haben, der jetzt auch schon einige Jahre bei uns im Verein ist und der Mannschaft wieder ein VfB-Gen einimpfen soll. In den Gesprächen mit ihm habe ich sofort gemerkt, dass er sehr große Lust auf diese Aufgabe hat. Er kennt die Bezirksliga sehr gut und konnte in den letzten Jahren sehr wertvolle Erfahrungen in der Landesliga als auch dieses Jahr in der A-Jugend Niederrheinliga sammeln. Daher war er für die „Schnittstelle“ Zweite unsere Wunschlösung und wir sind glücklich, dass es mit Sven geklappt hat. Nach sehr erfolgreichen Jahren in der Landesliga möchten wir nächstes Jahr in der Bezirksliga mit einer jungen und hungrigen Truppe an den Start gehen, die sich dort nach dem Abstieg stabilisieren soll. Es wird auch nach wie vor das Ziel sein, Spieler über die Zweite an die Erste heranzuführen, weshalb es ab nächster Saison auch für ausgewählte Spieler wöchentliche Perspektiveinheiten für A-Jugend Spieler, Spieler der Zweiten und Perspektivspieler der Ersten geben wird, in denen man sich immer wieder empfehlen kann und sich die Spieler gezielt weiterentwickeln können.“

Otto hat Lust auf Aufgabe

Auch der neue Cheftrainer hat sich geäußert: „Ich danke dem Vorstand und Manuel für das entgegengebrachte Vertrauen in meine Person. Die Gespräche mit dem Verein waren konstruktiv und zielführend. Ich freue mich auf die Aufgabe und die Herausforderung, die diese Aufgabe mit sich bringt. Ich bin hochmotiviert, meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zukunft zu leisten."