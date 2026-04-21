Nach 8 Jahren: Orth verlässt Buchbach & nimmt neue Herausforderung an

Servus Buchbach! Benedikt Orth wird nach der Saison seine Zelte beim "Kultklub" abbrechen. – Foto: Michael Buchholz

"Wir werden am Ende der Saison schon einen kleinen Umbruch haben, aber das ist der Lauf der Zeit", sagte vor Kurzem Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier. Nun hat der TSV den ersten Abgang bestätigt - und das wird den Fans des "Kultklubs" wahrscheinlich nicht schmecken. Denn mit Benedikt Orth verlässt der dienstälteste Spieler den Regionalligisten aus dem Landkreis Mühldorf.

Im Sommer 2018 war Benedikt Orth damals aus dem Nachwuchs der SpVgg Unterhaching nach Buchbach gekommen. Seine Laufbahn im Herrenbereich hat er damit bislang ausschließlich beim TSV verbracht. "Ein halbes Jahr hat Bene ungefähr Anlauf gebraucht, um sich an das Niveau in der Regionalliga zu gewöhnen", erinnert sich Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. In fast acht Jahren lief er seitdem 165 Mal für die Buchbacher in der höchsten Amateurklasse auf, meistens als Außenverteidiger. Hanslmaier schätzt die zuverlässige Art des Blondschopfs: "Er hat in all den Jahren hinten drin alles in allem einen guten Job gemacht und konstant seine Leistungen gebracht."

Hanslmaier macht kein Geheimnis daraus, dass der Verein mit Orth gerne weitergemacht hätte. Die TSV-Verantwortlichen bissen allerdings auf Granit: "Wir haben uns schon im Februar zu einem Gespräch getroffen, bei dem Bene meinte, er wisse noch nicht, wie seine sportliche Zukunft aussehen werde. Wenig später ist er dann selbst auf uns zugekommen und hat uns mitgeteilt, dass er den Verein definitiv verlassen werde und sportlich eine neue Herausforderung in Angriff nimmt."

Wohin es Orth ziehen wird, darüber schweigen die Beteiligten noch. Hanslmaier lässt aber durchblicken, dass es nicht die Regionalliga sein wird: "Ich finde es ein bissl schade, dass er im Alter von 26 Jahren quasi seine Laufbahn im höheren Bereich beendet. Aber so ist das halt. Wir wünschen Bene auf alle Fälle alles Gute."