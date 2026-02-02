Nach 5 Abgängen: Bayreuth überrascht mit Neuzugang von den Kickers Wechsel mit Signalwirkung: Maximilian Fesser verstärkt die finanziell schlingernde "Oldschdod" von PM / Mathias Willmerdinger · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Maximilian Fesser (re.) hat die Würzburger Kickers verlassen und sich der SpVgg Bayreuth angeschlossen. – Foto: Frank Scheuring

Die SpVgg Bayreuth ist immer wieder für eine Überraschung gut. Nach fünf Abgängen - Marco Stefandl, Jakub Mintál, Julian Bell, Luis Klein und Tobias Weber, die das Angebot des Vereins annahmen und noch im Winter den Absprung machten - blickten und blicken die "Oldschdod"-Fans bange auf die letzten Tage der Wintertransferperiode. Setzt ein Dominoeffekt ein? Verabschieden sich noch weitere Akteure aufgrund der finanziellen Probleme? In diesen unruhigen Tagen für den oberfränkischen Tradistionsklub vermeldet die SpVgg aber dann: Ein Neuzugang kommt auf die Jakobshöhe! Maximilian Fesser verlässt die Würzburger Kickers und schließt sich den Bayreuthern an.

Der 24-jährige Rechtsaußen kam in der laufenden Spielzeit beim FWK nicht wie erhofft zum Zug. Sieben Einwechslungen und kein Torerfolg stehen für ihn zu Buche. Fesser wurde in den Nachwuchsleistungszentren des SV Sandhausen und des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet. In seiner Jugend sammelte er wertvolle Erfahrung in der U17- und U19-Bundesliga und entwickelte. Im Herrenbereich absolvierte der Offensivspieler bislang 29 Einsätze in der Regionalliga Bayern. "Ich freue mich sehr, nun das Trikot der SpVgg Bayreuth tragen zu dürfen. Die ersten Trainingseindrücke waren sehr positiv und auch die Gespräche mit den Verantwortlichen sowie dem Trainerteam verliefen sehr gut. Ich habe direkt gemerkt, dass hier ein klarer Plan verfolgt wird und möchte meinen Teil dazu beitragen", wird Fesser in einer Pressemitteilung ziitiert.

Maximilian Fesser trägt ab sofort das Trikot der Altstadt. – Foto: SpVgg Bayreuth/Dr. Kalemba







Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba ist hocherfreut ob des unverhofften Neuzugangs: "Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Maximilian. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten unser Offensivspiel bereichern wird. Er bringt Tempo, Variabilität und eine sehr gute fußballerische Ausbildung mit."









Ein Wechsel, der auch ganz klar signalisieren soll: Hier gehen nicht die Lichter aus! Kalemba gibt aber auch offen zu, dass das Ganze nur dank externer finanzieller Mittel zustande kommen konnte: "Durch die Unterstützung unseres Sponsors Asphalt- und Isolierbau Bayreuth konnten wir diesen Transfer realisieren. Dafür sind wir sehr dankbar."







Erfreulich zudem aus Bayreuther Sicht: Die Vorbereitung läuft bislang rund. Am Samstag setzte die "Oldschdod" eine erste Duftmarke und bezwang den ASV Neumarkt, Tabellenführer der Bayernliga Nord, souverän mit 5:1.









