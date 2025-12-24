Mustafa Öztürk ist mit dem Duisburger FV auf Aufstiegskurs. – Foto: Burak Annac

Nach 25 Jahren will der Duisburger FV zurück in die Landesliga Mit dem Duisburger FV 08 ist Trainer Mustafa Öztürk zur Saisonmitte auf Aufstiegskurs. In der Rückrunde soll dieses Ziel dann erreicht werden.

Dass es eine sehr erfolgreiche Saison werden könnte, war Mustafa Öztürk schon im Sommer klar. Der Trainer des Duisburger FV 08 steht in seinem dritten Jahr bei dem Bezirksligisten an der Seitenlinie. Dabei hat er die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt und peilt nun den Aufstieg in die Landesliga an. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein blickt er auf die Saison zurück und schaut erwartungsvoll in die Zukunft.

Die Tabelle spricht nach dem Ende der Hinrunde eine deutliche Sprache. Der DFV 08 führt das Klassement der Bezirksliga, Gruppe 5, mit sechs Punkten Vorsprung auf den Duisburger SV 1900 souverän an. In 17 Spielen gab es für die Öztürk-Elf 14 Siege, ein Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Überraschend kommt das für den Übungsleiter nicht. "Für mich war von Anfang klar, dass wir oben mitspielen werden. Das es nun so gut geklappt hat, ist umso erfreulicher", betont er. Vorangegangen war ein enormer Umbruch vor anderthalb Jahren, welcher Öztürk und den Sportlichen Leiter Yüksel Kilic viel Zeit und Kraft gekostet hat. "Es war unser Ziel, eine Mannschaft zusammenzustellen, die das Potenzial haben kann, aufzusteigen", erläutert der 34-Jährige. In diesem Sommer folgten weitere, punktuelle Verstärkungen - mit Erfolg. Der Verein kann auf eine sehr erfolgreiche Hinrunde zurückblicken. Das Saisonziel wurde inzwischen allerdings korrigiert. Es geht nicht mehr nur darum, oben mitzuspielen. "Es ist definitiv unser Ziel, am Ende der Saison aufzusteigen", unterstreicht Öztürk.

Aus der Mannschaft ist ein Team geworden, Öztürk spricht sogar von "Familie". Nicht nur auf dem Platz funktioniert es derzeit sehr gut, auch im Umfeld laufen die Zahnräder reibungslos ineinander. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand um Zafer Can, Sedat Özdemir und Kilic hebt der Trainer dabei besonders hervor. Sportliche Entwicklung geht weiter

In den vergangenen Monaten ist es Öztürk gelungen, seine Spielidee immer weiter in den Köpfen der Spieler zu verankern, sie im Training einzustudieren und immer weiter zu entwickeln. Doch zuletzt gab es auch die ein oder andere Hürde, die es zu überwinden galt. "In den zurückliegenden sechs Wochen ist unsere Entwicklung ein wenig ins Stocken geraten", gesteht Öztürk und verweist auf zahlreiche Ausfälle und weniger Unterstützung von der Breite, als er sich erhofft hatte. "Nichtsdestotrotz haben wir die Spiele auch für uns entscheiden können. Nun müssen wir versuchen, uns in der Pause etwas mehr und qualitativ besser in der Breite aufzustellen", formuliert er die anstehenden Schritte.

Der Duisburger FV ist derzeit nicht zu stoppen. – Foto: Burak Annac