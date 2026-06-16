Nach 14 Jahren zurück in die A-Liga: Baris Spor Idstein ist Meister

Der Baris Spor Idstein feiert die Meisterschaft in der B-Liga und steigt nach 14 Jahren wieder in die A-Liga auf. – Foto: Baris Spor Idstein

Baris Spor Idstein hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B Rheingau-Taunus gesichert. Abwehrspieler und Vorstandsmitglied Gökay Bingöl blickt auf die vergangenen Monate zurück, spricht über die Gründe für den Erfolg, den Charakter der Mannschaft und die Entwicklung des Vereins.

Bereits zum Ende der vorherigen Saison habe es einen Vorstandswechsel im Verein gegeben. Mit dem ersten Vorsitzenden Ergün Bingöl und dem zweiten Vorsitzenden Ertugrul Bingöl, seien neue Impulse in den Verein gekommen. "Da war eigentlich schon klar, dass wir sportlich angreifen und oben mitspielen wollen. Wir haben uns schon früh das Ziel gesetzt, um die Meisterschaft zu kämpfen", erzählt Gökay Bingöl. Dieses Ziel konnte vor allem durch eine geschlossene Mannschaftsleistung erreicht werden. "Wirklich jeder Spieler hat seinen Teil beigetragen", sagt Bingöl.

Gökay Bingöl, der auch Abwehrchef seines Teams ist, lobt zudem die Defensivarbeit der Mannschaft. Mit Okan Durak, Yasin Dur, Kerim Saglik, Muhammed Cevik, Torwart Tolga Cengiz und ihm selbst habe die Abwehr dem Team die ganze Saison über Stabilität verliehen. Idstein stellte mit nur 33 Gegentoren die stabilste Abwehr der Liga. "Das war die Grundlage für den Erfolg. Gerade in knappen Partien war es wichtig in der Abwehr immer konzentriert zu bleiben und keine Fehler zuzulassen", sagt Gökay Bingöl.

Gürkan Bingöl und Tarik Haroun als Top-Scorer

Aber auch die Offensivleistung der Mannschaft sei nicht zu verkennen gewesen. Vor allem Kapitän Gürkan Bingöl und Tarik Robin Haroun haben den Unterschied gemacht. Mit 16 Treffern und 18 Assits ist Gürkan Bingöl Top-Scorer der Saison gewesen. Tarik Haroun habe das Team mit seiner höherklassigen Erfahrung unterstützt und mit 15 Treffern und 10 Vorlagen ebenfalls einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg geleistet.

Winterzugang Petrovic schlägt sofort ein

Auch Hamza Kaymak und Ömer Uzun haben mit wichtigen Treffern und konstant starken Leistungen zum Meistertitel beigetragen.

Einen besonderen Stellenwert habe zudem Nail Bingöl eingenommen. Mit 41 Jahren und entsprechender Erfahrung habe er der Mannschaft gerade in schwierigen Situationen Ruhe und Sicherheit vermittelt. Zur Rückrunde sei mit Stevan Petrovic, der von Hünstetten nach Idstein wechselte, ein Spieler dazu gekommen, der die Mannschaft sofort verstärkt habe. "Er hat sich total schnell integriert, wir konnten von Anfang an auf ihn zählen", erzählt Gökay Bingöl.

Darüber hinaus würdigte Gökay auch die Leistungen von Enes Erdogan und seinem Bruder Orkun Bingöl. Beide seien auf mehr als 20 Einsätze gekommen, hätten somit Konstanz gezeigt und besonders im Mittelfeld für Stabilität gesorgt. Mit Furkan Turan und Cenk Kuru seien außerdem zwei Spieler längere Zeit verletzungsbedingt ausgefallen. Sie haben sich jedoch zurückgekämpft und ihren Teil zum Titel beigetragen. Und auch auf Gökhan Dur habe die Mannschaft immer zählen können, der mit seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil des Teams sei.

Ein besonderes Saisonspiel

Die Meisterschaft war bereits nach dem Sieg gegen Aarbergen gesichert und so konnte das Team das letzte Saisonspiel gegen den FC Limbach gelassen angehen.

Zur Feier des Tages ließen sich in diesem Spiel sogar der zweite Vorsitzende Ertugrul Bingöl und Vorstandsmitglied Hakan Durak einige Minuten auf dem Feld nicht nehmen, obwohl sie normalerweise nicht auf dem Platz stehen. "Sie wollten auch an diesem besonderen Moment teilnehmen", erzählt Gökay Bingöl.

Zusammenhalt und Rückhalt im Verein

Neben der Leistung auf dem Platz sei auch die Entwicklung im gesamten Vereinsumfeld ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs gewesen. Während der Saison hätten viele Verantwortliche, Helfer und Unterstützer mit großem Einsatz daran gearbeitet, gute Bedingungen für die Mannschaft zu schaffen. "Eigentlich ist der Erfolg nicht nur uns Spielern zu verdanken, sondern auch den ganzen Menschen im Hintergrund", erklärt Bingöl. Der Verein zeichne sich allgemein sehr durch einen familiären Zusammenhalt und seine Offenheit aus. "Hier ist jeder Willkommen, egal, ob als Spieler, Helfer, Unterstützer oder Zuschauer", sagt Gökay Bingöl.

Die Meisterschaft sei demnach auch gemeinsam mit allen Spielern, Spielerfrauen, Verantwortlichen, Helfern und Fans ausgiebig gefeiert worden. Nach der intensiven Saison sei die Freude im gesamten Verein riesig gewesen. Zumal der Verein nach 14 Jahren wieder den Aufstieg in die A-Liga geschafft hat. "Das war für alle ein sehr emotionaler Tag", erzählt Gökay Bingöl.

Das wichtigste Ziel in der kommenden Saison sei es sich wieder in der A-Liga zu etablieren und erstmal den Klassenerhalt zu sichern.

Hier kommt ihr zum Meisterkader.