Neue Weichenstellung bei Baris Spor Idstein

Nachdem der Verein im Sommer mit 15 Neuzugängen an Bord den Aufstieg als klares Ziel ausgerufen hatte, ist dieser in der aktuellen Spielzeit längst vom Tisch. Dennoch stehen die Idsteiner derzeit auf einem ordentlichen sechsten Tabellenplatz. "Deshalb setzten wir in der kommenden Saison auf ein erreichbares Ziel mit Entwicklungspotenzial - und zwar einen einstelligen Tabellenplatz", betont Gökay Bingöl, der als Spieler der ersten Mannschaft in der B-Liga zudem selber aufläuft. Vater Ergün Bingöl fungiert als Vorsitzender, beerbt gleichzeitig Ahmet Osmanoğlu, der nicht länger Teil des Vereins sein wird. Ertugrul Bingöl (2. Vorsitzender), Okan Durak (Schriftführer), Güvenc Özer (Kassenwart) und die Beisitzer Ercan Sarikaya und Aydin Patiron komplettieren den neuen Vorstand der Idsteiner. "Wir wollen frischen Wind ins Vereinsleben bringen, mit klaren Strukturen arbeiten und mit allen Beteiligten eine positive Entwicklung anstoßen. Sportlich, aber auch im ganzen Vereinsumfeld", erklärt Bingöl.

"In der Kaderplanung liegt klar der Fokus darauf, den aktuellen Kader weitesgehend zu halten. Die Mannschaft hat sich gut entwickelt und wir sind überzeugt, dass in dieser Konstellation noch viel Potenzial steckt", sagt Bingöl. Mit Stürmer Mustafa Mert Arslan (41 Tore) hat die Mannschaft zudem einen absoluten Torjäger in den eigenen Reihen. "Wir würden uns über zwei bis drei Verstärkungen freuen", sagt Bingöl mit Hinblick auf die Wechselperiode im Sommer. Auch, "um in der Breite besser aufgestellt zu sein und neue Impulse setzen zu können", fügt er an.