Jeff Strasser gab am Donnerstagvormittag seinen Kader für die kommenden zwei Länderspiele bekannt – Foto: paul@lsn.sarl

Mustafic zurück im Nationalkader, Djabi Embalo erstmals dabei Mit Videos! Borges, V. Thill und Mahmutovic nicht dabei, Avdusinovic zum zweiten Mal berufen

Jeff Strassers Kader für die zwei abschließenden WM-Qualifikationsspiele der „Rout Léiwen“ enthielt fast schon in Tradition mit den Nominierungen seines Vorgängers Luc Holtz einige Überraschungen parat. Während mit Yvandro Borges und dessen Verein abgemacht wurde, dass er für die anstehenden Termine nicht zur Nationalmannschaft stößt, um körperlich wieder hundertprozentig fit zu werden, muss Enes Mahmutovic aufgrund von kurzfristig erlittener muskulärer Verletzungen an den Adduktoren passen. Auf der anderen Seite steht mit Indonesien-Legionär Mirza Mustafic ein Rückkehrer im Aufgebot, der fast auf den Tag genau vor 17 Monaten zu seinem bislang ersten und einzigen Einsatz für Luxemburg kam, in einem Freundschaftsspiel in Frankreich. Mustafic sei polyvalent und erweitere die Optionen für das Offensivspiel. Bei Adulai Djabi Embalo handelt es sich um einen groß gewachsenen Spieler, der im Prinzip davon profitiert, dass er aktuell bei der U21 gesperrt ist. „Es ist eine gute Gelegenheit, ihn bei uns dabei zu haben und mit ihm in der Mannschaft trainieren zu können“ erklärte Strasser.

Fr., 14.11.2025, 20:45 Uhr Luxemburg Luxemburg Deutschland Deutschland 20:45 live PUSH + Video Vincent Thill ist immer noch nicht fit und hatte laut Strasser seit Monaten kein Mannschaftstraining mehr. Er befinde sich aktuell beim LIHSP (Luxembourg Institute for High Performance in Sports), um seinen Zustand wieder auf den Punkt zu bringen, dass er überhaupt wieder spielen kann. Strasser: „Hoffentlich wird er wieder eine Option für die Spiele im März.“ Der z.Z. vereinslose Mica Pinto ist deshalb auch nicht nominiert worden, doch man sei gewillt ihm zu helfen, wieder einen Club zu finden.