Mustafic zurück im Nationalkader, Djabi Embalo erstmals dabei

Jeff Strassers Kader für die zwei abschließenden WM-Qualifikationsspiele der „Rout Léiwen“ enthielt fast schon in Tradition mit den Nominierungen seines Vorgängers Luc Holtz einige Überraschungen parat. Während mit Yvandro Borges und dessen Verein abgemacht wurde, dass er für die anstehenden Termine nicht zur Nationalmannschaft stößt, um körperlich wieder hundertprozentig fit zu werden, muss Enes Mahmutovic aufgrund von kurzfristig erlittener muskulärer Verletzungen an den Adduktoren passen.
Auf der anderen Seite steht mit Indonesien-Legionär Mirza Mustafic ein Rückkehrer im Aufgebot, der fast auf den Tag genau vor 17 Monaten zu seinem bislang ersten und einzigen Einsatz für Luxemburg kam, in einem Freundschaftsspiel in Frankreich. Mustafic sei polyvalent und erweitere die Optionen für das Offensivspiel. Bei Adulai Djabi Embalo handelt es sich um einen groß gewachsenen Spieler, der im Prinzip davon profitiert, dass er aktuell bei der U21 gesperrt ist. „Es ist eine gute Gelegenheit, ihn bei uns dabei zu haben und mit ihm in der Mannschaft trainieren zu können“ erklärte Strasser.
Vincent Thill ist immer noch nicht fit und hatte laut Strasser seit Monaten kein Mannschaftstraining mehr. Er befinde sich aktuell beim LIHSP (Luxembourg Institute for High Performance in Sports), um seinen Zustand wieder auf den Punkt zu bringen, dass er überhaupt wieder spielen kann. Strasser: „Hoffentlich wird er wieder eine Option für die Spiele im März.“ Der z.Z. vereinslose Mica Pinto ist deshalb auch nicht nominiert worden, doch man sei gewillt ihm zu helfen, wieder einen Club zu finden.
Zum zweiten Mal berufen wurde Kenan Avdusinovic, was trotz fehlendem Einsatz darauf hindeutet, dass er im Training seine Leistungen brachte. „Kenan hat sich gut eingelebt. Ich bin der Meinung, dass er es sich aufgrund des letzten Trainingslagers verdient hat, wieder dabei zu sein, da er auch in der Meisterschaft Leistung gezeigt hat. Er ist ein polyvalenter weil etwas atypischer Spieler.“
„Wir schauen auf die Inhalte der letzten Spiele“ so der ehemalige Bundesliga-Profi Strasser auf eine Frage, in der das noch leere Punktekonto angesprochen wurde. Er hoffe aber, dass man für die Qualifikation der Gegner der Gruppe A als Zünglein an der Waage fungieren könne. Am kommenden Freitag, den 14.November, tritt Luxemburg zuhause gegen Nachbar Deutschland an, drei Tage später schließt man die Qualifikation in Belfast gegen Nordirland ab.
Tor: Fox, Moris, Pereira
Abwehr: Bohnert, Carlson, Dzogovic, Jans, Korac, Martins M., Selimovic, Veiga
Mittelfeld: Barreiro, Moreira Cruz, Dardari, Martins C., Mustafic, Olesen, Thill O., Thill S.
Angriff: Avdusinovic, Curci, Djabi Embalo, Muratovic, Sinani