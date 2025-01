Mulfingen/Hollenbach: "Bringen uns dadurch in schwierige Situationen"

Nach dem Abgang mehrerer Leistungsträger waren die Erwartungen gedämpft. Doch die Mannschaft startete stark in die Saison. „Wir sind sehr gut gestartet, was so nicht unbedingt zu erwarten war. Trotz einiger Abgänge, die in der letzten Saison tragende Säulen waren, haben uns die Neuzugänge sofort weitergeholfen“, lobt Gutknecht.

Das Team überzeugte besonders in den ersten Spielen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem stabilen Defensivverhalten. Die 3:2-Erfolg gegen die SGM Niedernhall/Weißbach am 5. Spieltag und der 1:0-Sieg gegen den SC Michelbach/Wald am 8. Spieltag zählen zu den Höhepunkten der Hinrunde.