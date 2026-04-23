„Müssen improvisieren“: Bornheim mit enger Personallage vor Königsdorf

Mit TuS Blau-Weiß Königsdorf und dem SSV Bornheim stehen sich am Sonntag zwei unmittelbare Konkurrenten im Tabellenmittelfeld der Mittelrheinliga gegenüber. Während die Gäste aus Bornheim mit 31 eroberten Zählern den neunten Tabellenrang innehaben, folgt der Nachbar aus Königsdorf punktgleich auf Platz zehn. Auch in der Formtabelle nehmen sich die beiden Rivalen kaum etwas, weshalb von einer spannenden Begegnung auf Augenhöhe auszugehen ist. Nach der 0:2-Pleite im Hinspiel ist Königsdorf zudem auf eine Revanche aus.
Nach zuvor drei aufeinanderfolgenden Ligasiegen endete die Erfolgsserie von Blau-Weiß Königsdorf mit der 2:5-Schlappe bei Aufstiegsanwärter Siegburger SV 04 in der Vorwoche. Dennoch kann die Elf von Takahito Ohno erhobenen Hauptes in das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Bornheim gehen, schließlich zeigten die Blau-Weißen insbesondere im ersten Abschnitt gegen Siegburg eine ordentliche Leistung und lagen zwischenzeitlich gar in Führung. Auch deshalb zeigt sich Chefcoach Ohno vor dem Verfolgerduell am Sonntag zuversichtlich, und hat die bittere Hinspiel-Niederlage noch im Hinterkopf:
„Der SSV Bornheim spielt einen komplett anderen Fußballstil, aber von der mannschaftlichen Mentalität her sind wir uns ähnlich. Beides sind sehr geschlossene Mannschaften, die eng zusammenstehen, in beiden Teams spielt zudem jeder für die Mannschaft. Von daher erwarte ich ein hitziges und kämpferisch intensives Spiel, auf das wir uns sehr freuen“, blickt der 30-Jährige auf die anstehenden Aufgabe und ergänzt: „Im Hinspiel haben wir leider verloren, aber jeder von uns weiß jetzt, worauf wir achten müssen. Entscheidend wird sein, dass wir uns 90 Minuten lang fleißig auf die Kleinigkeiten konzentrieren.“
Derweil will der Gast aus Bornheim den Hinspiel-Erfolg auch im erneuten Aufeinandertreffen bestätigen. Zugleich möchte der SSV auch an den souveränen 3:1-Erfolg gegen Abstiegskandidat Sportfreunde Düren aus der Vorwoche ansetzen. Damit der Aufsteiger den neunten Tabellenrang vor dem Verfolger erfolgreich verteidigen kann, muss im direkten Duell nun mindestens ein Zähler herumspringen. Ob der dünnen Personallage dürfte das jedoch ein ziemlich schwere Aufgabe werden, wie Übungsleiter Patrick Schmitz warnt:
„Uns erwischt es personell an diesem Wochenende ziemlich hart. Wir haben drei Sperren zu beklagen, weshalb uns drei Defensivspieler fehlen. Zusätzlich haben wir in dieser Trainingswoche noch den ein oder anderen angeschlagenen oder kranken Spieler. Aus dem vollen schöpfen können wir also auf gar keinen Fall, weshalb wir improvisieren müssen, um trotzdem das Beste aus der Situation herauszuholen“, bestätigt der Coach die kritische Ausgangslage der Gäste. Sowohl Mohammed Bouchafrati, Atemlefeh Morfaw als auch Can Catak stehen gesperrt nicht zur Verfügung. Dennoch geht Schmitz von einem „Duell auf Augenhöhe“ aus.
Besondere Brisanz erhält das Aufeinandertreffen in Königsdorf auch deshalb, weil der Sieger den Klassenerhalt bereits sechs Spieltage vor Schluss sicher hätte. Mit jeweils 31 Zählern auf der Habenseite beträgt das Polster der beiden Tabellennachbarn auf die Abstiegszone bereits 17 Punkte, mit einem Dreier am Wochenende und gleichzeitigem Patzer der Sportfreunde Düren wären jegliche Abstiegsängste beseitigt. Anstoß der Begegnung am Sonntag ist um 15.30 Uhr.