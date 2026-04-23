„Müssen improvisieren“: Bornheim mit enger Personallage vor Königsdorf Mittelrheinliga: In Königsdorf kommt es an diesem Wochenende zu einem packenden Verfolgerduell. Gastgeber TuS BW Königsdorf nimmt es mit dem punktgleichen Aufsteiger SSV Bornheim auf. von Tom Kunze · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Bornheim gastiert stark dezimiert bei Verfolger Königsdorf. – Foto: LaBima

Mit TuS Blau-Weiß Königsdorf und dem SSV Bornheim stehen sich am Sonntag zwei unmittelbare Konkurrenten im Tabellenmittelfeld der Mittelrheinliga gegenüber. Während die Gäste aus Bornheim mit 31 eroberten Zählern den neunten Tabellenrang innehaben, folgt der Nachbar aus Königsdorf punktgleich auf Platz zehn. Auch in der Formtabelle nehmen sich die beiden Rivalen kaum etwas, weshalb von einer spannenden Begegnung auf Augenhöhe auszugehen ist. Nach der 0:2-Pleite im Hinspiel ist Königsdorf zudem auf eine Revanche aus.

Ohno: „Erwarte ein sehr hitziges Duell“ Nach zuvor drei aufeinanderfolgenden Ligasiegen endete die Erfolgsserie von Blau-Weiß Königsdorf mit der 2:5-Schlappe bei Aufstiegsanwärter Siegburger SV 04 in der Vorwoche. Dennoch kann die Elf von Takahito Ohno erhobenen Hauptes in das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Bornheim gehen, schließlich zeigten die Blau-Weißen insbesondere im ersten Abschnitt gegen Siegburg eine ordentliche Leistung und lagen zwischenzeitlich gar in Führung. Auch deshalb zeigt sich Chefcoach Ohno vor dem Verfolgerduell am Sonntag zuversichtlich, und hat die bittere Hinspiel-Niederlage noch im Hinterkopf: „Der SSV Bornheim spielt einen komplett anderen Fußballstil, aber von der mannschaftlichen Mentalität her sind wir uns ähnlich. Beides sind sehr geschlossene Mannschaften, die eng zusammenstehen, in beiden Teams spielt zudem jeder für die Mannschaft. Von daher erwarte ich ein hitziges und kämpferisch intensives Spiel, auf das wir uns sehr freuen“, blickt der 30-Jährige auf die anstehenden Aufgabe und ergänzt: „Im Hinspiel haben wir leider verloren, aber jeder von uns weiß jetzt, worauf wir achten müssen. Entscheidend wird sein, dass wir uns 90 Minuten lang fleißig auf die Kleinigkeiten konzentrieren.“