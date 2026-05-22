Müsels Geniestreich entscheidet Relegationshinspiel für RWE

Vorteil Rot-Weiss Essen. Am Ende von 90 aufreibenden Minuten gewinnt der Revierklub mit 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth, ließ in der Schlussphase allerdings auch Chancen auf einen höheren Sieg liegen.
Vor ausverkaufter Kulisse begegneten sich die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe. In den Anfangsminuten schienen die Teams allerdings verständlicherweise noch nicht allzu viel riskieren zu wollen. Die Zweikämpfe im und ums Mittelfeld hatten es dafür direkt in sich. So geizte die Begegnung zunächst mit eindeutigen Torraumszenen, erstmals gefährlich wurde es mit einem Distanzschuss. Fürth-Rechtsverteidiger Jannik Dehm hatte in 25 Metern Torentfernung mal etwas Platz, feuerte ansatzlos Richtung Gehäuse, scheiterte damit aber nur noch am Querbalken. RWE-Keeper Jakob Golz wäre machtlos gewesen (16.).
RWE, angepeitscht vom eindrucksvollen Support im Stadion an der Hafenstraße, hielt bis dahin und in der Folge ordentlich dagegen, gelangte aber ebenso wie die Kleeblätter nur selten zu klaren Möglichkeiten. Ein Freistoß aus dem Halbfeld von Kaito Mizuta drehte sich gefährlich Richtung Tor, flog letztlich aber doch am Pfosten vorbei (28.), kurz darauf schloss der Japaner nach einem Fürther Querschläger etwas zu überhastet ab (31.). Darüber hinaus mangelte es in der ersten Halbzeit über weite Strecken an der finalen Konsequenz im letzten Drittel. Infolge eines Einwurfs verfehlte Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu noch akrobatisch das Gehäuse (41.). Insgesamt hielten sich die beiden Teams die Waage, das Remis zur Halbzeit ging durchaus in Ordnung.
Nach dem Seitenwechsel schienen sich die beiden Seiten zunächst wieder abzutasten, bis Branmir Hrgota im gegnerischen Strafraum nur beiläufig attackiert wurde. Der großgewachsene Angreifer zielte ins lange Eck, scheiterte allerdings an einer Parade des aufmerksamen Golz (50.). Als auch noch Dehm aus vielversprechender Position nur knapp am Tor vorbeizielte, schienen die Gäste das Ruder zunehmend herumreißen zu können (54.).
Urplötzlich waren aber wieder die Essener dem Führungstreffer denkbar nahe. Fürth-Schlussmann Silas Prüfrock leistete sich einen Kapitalfehler im Aufbau, spielte das Leder genau in die Füße von Torben Müsel, der aus der Distanz per Direktabnahme auf das leere Tor zielte. Prüfrock konnte immerhin seinen eigenen Bock ausbügeln und die aufs Tor kullernde Kugel von der Linie kratzen. Die Situation war damit aber noch gebannt, der Abschluss von Mizuta wurde von einem Abwehrspieler auf der Linie geklärt (58.).
Der umtriebige Mizuta holte wenig später auch einen Freistoß von entscheidender Konsequenz heraus. Müsel platzierte den ruhenden Ball mit einer chirurgischen Präzision ins obere Kreuzeck und brachte die gesamte Stadt Essen zum Explodieren (62.). In der Folge kippte die Begegnung immer mehr zugunsten der Hausherren. Nach einem gefährlichen Ballverlust der Fürther rettete der herauseilende Prüfrock vor Jaka Cuber Potocnik (68.). Wenig später vergab Dickson Abiama nach Vorarbeit von Mizuta (72.), Ruben Reisig nickte einen Eckstoß knapp neben das Tor (82.), darauf zielte Abiama nach zuvor schönem Solo zu zentral (84.). Auch Jannik Hofmann hatte mit seiner Direktabnahme kein Abschlussglück (86.). In der Schlussphase spielte fast nur noch RWE, Fürth konnte sich glücklich schätzen, dass es in letzter Instanz bei einem Gegentreffer blieb.
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