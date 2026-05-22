Müsels Geniestreich entscheidet Relegationshinspiel für RWE Relegation zur 2. Bundesliga: Rot-Weiss Essen gewinnt das Hinspiel in der Relegation mit 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Ein wunderschöner Freistoß von Torben Müsel machte den Unterschied auf dem Ergebnisbogen. von Markus Becker · Heute, 22:31 Uhr · 0 Leser

Unbändiger Jubel nach dem Treffer zum 1:0. – Foto: Imago Images

Vorteil Rot-Weiss Essen. Am Ende von 90 aufreibenden Minuten gewinnt der Revierklub mit 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth, ließ in der Schlussphase allerdings auch Chancen auf einen höheren Sieg liegen.

Vor ausverkaufter Kulisse begegneten sich die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe. In den Anfangsminuten schienen die Teams allerdings verständlicherweise noch nicht allzu viel riskieren zu wollen. Die Zweikämpfe im und ums Mittelfeld hatten es dafür direkt in sich. So geizte die Begegnung zunächst mit eindeutigen Torraumszenen, erstmals gefährlich wurde es mit einem Distanzschuss. Fürth-Rechtsverteidiger Jannik Dehm hatte in 25 Metern Torentfernung mal etwas Platz, feuerte ansatzlos Richtung Gehäuse, scheiterte damit aber nur noch am Querbalken. RWE-Keeper Jakob Golz wäre machtlos gewesen (16.). RWE, angepeitscht vom eindrucksvollen Support im Stadion an der Hafenstraße, hielt bis dahin und in der Folge ordentlich dagegen, gelangte aber ebenso wie die Kleeblätter nur selten zu klaren Möglichkeiten. Ein Freistoß aus dem Halbfeld von Kaito Mizuta drehte sich gefährlich Richtung Tor, flog letztlich aber doch am Pfosten vorbei (28.), kurz darauf schloss der Japaner nach einem Fürther Querschläger etwas zu überhastet ab (31.). Darüber hinaus mangelte es in der ersten Halbzeit über weite Strecken an der finalen Konsequenz im letzten Drittel. Infolge eines Einwurfs verfehlte Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu noch akrobatisch das Gehäuse (41.). Insgesamt hielten sich die beiden Teams die Waage, das Remis zur Halbzeit ging durchaus in Ordnung.