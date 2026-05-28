Mündelheim muss vorlegen - Fatihspor vor Meisterschaft

Die TuS Mündelheim ist als Verfolger unter Druck. – Foto: Roberto Parolari

Vorletzter Spieltag in der Kreisliga A Duisburg und es könnten Entscheidungen fallen. Gelingt es der TuS Mündelheim am Freitagabend nicht, vorzulegen, könnte Fatihspor Mülheim am Sonntag den Aufstieg feiern. Umkämpft geht es in der Gruppe 1 auch im Abstiegskampf zu, in dem noch alles möglich scheint. In der Gruppe 2 steht die DJK Vierlinden wohl vor der letzten Chance, den Ligaverbleib noch im rechnerisch möglichen Rahmen zu halten. Das bringt der Spieltag außerdem.