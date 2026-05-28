 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Mündelheim muss vorlegen - Fatihspor vor Meisterschaft

In der Duisburger Kreisliga A könnten am Wochenende Entscheidungen um den Auf- und Abstieg anstehen. Die TuS Mündelheim muss Freitagabend vorlegen.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Die TuS Mündelheim ist als Verfolger unter Druck.
Die TuS Mündelheim ist als Verfolger unter Druck. – Foto: Roberto Parolari

Verlinkte Inhalte

KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Vorletzter Spieltag in der Kreisliga A Duisburg und es könnten Entscheidungen fallen. Gelingt es der TuS Mündelheim am Freitagabend nicht, vorzulegen, könnte Fatihspor Mülheim am Sonntag den Aufstieg feiern. Umkämpft geht es in der Gruppe 1 auch im Abstiegskampf zu, in dem noch alles möglich scheint. In der Gruppe 2 steht die DJK Vierlinden wohl vor der letzten Chance, den Ligaverbleib noch im rechnerisch möglichen Rahmen zu halten. Das bringt der Spieltag außerdem.

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in den Duisburger Kreisligen

__________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A1 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A1 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
19:30

So., 31.05.2026, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
12:30

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz II
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
15:30live

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
15:30

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
15:30

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
15:00live

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
15:00

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II

>>> Die Transfers der Kreisliga A1 Duisburg

___________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A2 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Morgen, 19:00 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Union 02
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Türkischer SV 1920 BruckhausenTSV Bruckha.
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
19:30

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
13:00

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
RWS Lohberg
RWS LohbergRWS Lohberg
SV Hamborn 90
SV Hamborn 90Hamborn 90
15:30live

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
15:30

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930GW Hamborn
15:30

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:30 Uhr FSV Duisburg - MTV Union Hamborn
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - RWS Lohberg
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Eintracht Walsum
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SV Heißen II
So., 07.06.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - TV Jahn Hiesfeld
So., 07.06.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - Sportfreunde Walsum 09

>>> Die Transfers der Kreisliga A2 Duisburg

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: