Mündelheim muss vorlegen - Fatihspor vor Meisterschaft

Vorletzter Spieltag in der Kreisliga A Duisburg und es könnten Entscheidungen fallen. Gelingt es der TuS Mündelheim am Freitagabend nicht, vorzulegen, könnte Fatihspor Mülheim am Sonntag den Aufstieg feiern. Umkämpft geht es in der Gruppe 1 auch im Abstiegskampf zu, in dem noch alles möglich scheint. In der Gruppe 2 steht die DJK Vierlinden wohl vor der letzten Chance, den Ligaverbleib noch im rechnerisch möglichen Rahmen zu halten. Das bringt der Spieltag außerdem.
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30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II
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30. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:30 Uhr FSV Duisburg - MTV Union Hamborn
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - RWS Lohberg
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Eintracht Walsum
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SV Heißen II
So., 07.06.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - TV Jahn Hiesfeld
So., 07.06.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - Sportfreunde Walsum 09
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