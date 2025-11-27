Münchner David Abrangao erhält ersten Profivertrag bei Greuther Fürth

David Abrangao (re., hier im U23-Derby gegen den 1. FC Nürnberg II in der Regionalliga Bayern) hat bei der SpVgg Greuther Fürth einen Profivertrag erhalten. – Foto: Wolfgang Zink

Er hat seine Chance genutzt: David Abrangao, im Frühsommer noch mit Türkgücü München von der Regionalliga in die Bayernliga abgestiegen, hat bei der SpVgg Greuther Fürth eine tolle Entwicklung genommen. Der 21-jährige gebürtige Münchner ist mittlerweile fester Bestandteil des Zweitliga-Kaders und hat bereits auch schon seinen Premierentreffer im deutschen Unterhaus erzielt. Die Belohnung: Der 1,91 Meter große Linksverteidiger hat nun seinen ersten Profivertrag am Ronhof erhalten, der bis zum Sommer 2028 läuft.

"David hat es bei uns sehr gut gemacht. Er hat schon in der Vorbereitung die Chance genutzt und auch anschließend immer wieder einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Es freut mich, dass er von der engen Verzahnung mit dem NLZ profitiert hat und so innerhalb kürzester Zeit den Sprung nach oben schaffen konnte und auch anderen Spielern im NLZ zeigt, die Türe steht offen", führt Sportdirektor Stefan Fürstner in einem offiziellen Statement des Vereins aus.



Stolz und glücklich gibt David Abrangao zu Protokoll: "Natürlich hofft man immer, dass es so schnell geht, aber ganz ehrlich: Ich hätte im Sommer nicht gedacht, dass es so schnell geht, auch wenn mir schon aufgezeigt wurde, dass es für mich einen Weg nach oben geben kann. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung und werde alles versuchen, das Vertrauen zurückzuzahlen."

Auch Raul Marita hat einen Profivertrag erhalten. – Foto: Andreas Roith