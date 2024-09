Mueller-Aus offiziell: 1860 München sucht „geeigneten Nachfolger“ – Hauptsponsor bleibt

Die Trennung von Oliver Mueller und dem TSV 1860 München ist offiziell. Unterdessen kündigte der Hauptsponsor an, den Löwen die Treue zu halten.

„Fest steht, dass der langjährige Hauptsponsor des TSV 1860 auch in turbulenten Zeiten weiterhin seine volle Unterstützung für eine gute Zukunft des Vereins geben wird“, kündigten die Löwen und die Bayerische im Anschluss auf Instagram an.

„In Abstimmung berufen die Gesellschafter TSV München von 1860 e.V. und HAM International Limited demnächst eine geeignete Nachfolge“, kündigte der 1860 auf seiner Homepage zur Trennung von Oliver Mueller an. Bis dahin übernimmt Dr. Christian Werner alleine die Verantwortung. Am Freitag, dem 6. September, traf sich Werner bereits mit den Vorständen der Bayerischen, Martin Gräfer und Thomas Heigl.

1860 München vor Drittliga-Kracher – Dynamo Dresden kommt ins Grünwalder Stadion

Sportlich geht es für 1860 München am Samstag, dem 14. September, weiter. Dann ist die Elf von Argirios Giannikis gegen Dresden gefordert. Dynamo gewann drei der ersten vier Spiele und wird als Top-Team der 3. Liga gehandelt. Die Löwen holten dagegen zuletzt gegen Ingolstadt die ersten drei Punkte der Saison. Am Montag, den 9. September, steht zudem die Auslosung für die nächste Pokalrunde an. (btfm)