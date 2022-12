Mühlbauer: »Ja, ich würde es sofort wieder so machen« Der Spielertrainer und Top-Scorer des Kreisklassisten SV Arnbruck steht Rede und Antwort

Chris, im Sommer bist du mit deinem Heimatverein, dem SV Arnbruck, als Vizemeister der Kreisklasse Regen nur haarscharf am Aufstieg in die Kreisliga vorbei geschrammt. In der aktuellen Saison läuft es bei weitem nicht mehr so gut, als Tabellensechster seid ihr jenseits von Gut und Böse platziert. Woran liegt es, dass ihr heuer nicht mit den Top-Teams Schritt halten könnt?

Christian Mühlbauer (26): Ich denke, der Hauptgrund, dass wir in dieser Saison nicht vorne mitmischen liegt darin, dass wir keine Konstanz zeigen konnten. Auf ein sehr gutes Spiel folgte meistens ein schlechteres Spiel. Uns war von Anfang an klar, dass es schwierig werden wird, die letzte Saison zu wiederholen, aber viele Punkte haben wir zu einfach hergegeben.







Bei dir persönlich läuft es hingegen wie am Schnürchen: 14 Spiele, 17 Tore und zwölf Assists. Der Trainer Mühlbauer kann mit dem Spieler Mühlbauer zufrieden sein, oder?

Momentan bin ich sehr zufrieden damit, wie es für mich als Spieler läuft, wobei mich meine Mitspieler oft auch sehr gut in Szene gesetzt haben. Dennoch wäre es mir lieber, ich hätte nur fünf Tore am Konto und die Mannschaft stünde auf Platz eins oder zwei.









Ihr werdet nicht mehr auf-, aber auch nicht mehr absteigen. Mit welcher Motivation und welchen Ziele geht man in einer solchen Situation eigentlich in die Frühjahrsrunde?

Klar werden wir nicht mehr wiederholen können, was wir letzte Saison geschafft haben, aber wir wollen trotzdem noch das Optimale herausholen und Vierter werden. Dafür werden wir in der Vorbereitung hart arbeiten. Außerdem ist es wichtig, dass die Mannschaft nochmal einen Schritt nach vorne macht. Vor allem unsere Nachwuchsspieler, bei denen ich großes Potenzial sehe, haben noch viel Luft nach oben. Um sich zu verbessern, darf der Tabellenplatz keine Rolle spielen. Und genau so wollen wir es angehen.