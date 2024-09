Müde Memminger siegen gegen den TSV Landsberg

Das Pokalspiel gegen 1860 München (1:2) unter der Woche hing dem FC Memmingen noch sichtlich in den Knochen, trotzdem gelang ein 1:0-Heimsieg über den TSV Landsberg. Ein wichtiger „Dreier“ mit dem sich die Mannschaft von Trainer Matthias Günes vor der spielfreien Woche weiter in der Spitzengruppe behauptete: „Wir waren im Kopf und körperlich einfach müde. Aber ich bin stolz darauf, dass wir es mit klassischen Tugenden, Kämpfen, Kratzen und auch einfach Ballwegschlagen über die Zeit gebracht haben.“

Den Treffer des Abends erzielte Matthias Moser. Er war für Michael Bergmann noch in der ersten Hälfte ins Spiel gebracht worden, als Günes taktisch umstellte. Moser hämmerte die Kugel nach Flanke von Maximilian Dolinski ins Netz, nachdem zuvor Kapitän Lukas Rietzler mehrfach energisch nachgesetzt und den Ball erobert hatte.

Die Landsberger hatten durachaus ihre Chancen. Wir „haben aber dabei die falschen Entscheidungen getroffen“, haderte der erst kürzlich verpflichtete TSV-Trainer Alexander Schmidt damit, dass „viel mehr drin gewesen wäre“. Unter anderem gelang es Maximilian Berwein, einem von sechs Ex-Memmingern im Aufgebot, nicht bei einem zu kurz geratenen Rückpass entscheidend dazwischen zu spitzeln (34.). Auch der eingewechselte Philipp Boyer konnte mit einem Gewaltschuss aus 30 Metern den jungen Memminger Schlussmann Lukas da Silva Pötzinger nicht überwinden (82.).

Schiedsrichter: Thomas Stein (Homburg) - Zuschauer: 765

Tor: 1:0 Matthias Moser (54.)

In einer chancenarmen Partie zeigte sich der körperlich überlegene TSV Nördlingen vor allem eine abgezocktere Leistung und siegte gegen 1860 München II durchaus verdient mit 2:1. Der TSV nutzte seine Chancen eiskalt und verteidigte robust gegen technisch starke Löwen.

Die Rieser hatten früh Grund zum Jubel, denn mit der ersten Chance des Spiels schob Simon Gruber den Ball an 1860-Schlussmann Erion Avdija vorbei zum 1:0 ein. Danach tat sich vor dem Tor lange Zeit wenig.

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel flankte Noah Klose butterweich auf Arin Garza, der die Kugel per Kopf an den Pfosten setzte. Und noch einmal hatte Garza den Münchner Ausgleich vor Augen, sein Abschluss wurde geblockt und im Gegenzug stellten die Rieser auf 2:0: Nach Grubers Flanke nickte Alexander Schröter aus kurzer Distanz ein. Der Treffer nahm den Löwen den Wind aus den Segeln, erst in der Nachspielzeit gelang ihnen noch der Anschlusstreffer. Cristan Leones 2:1 kam jedoch zu spät, kurz danach war Schluss. (nilu) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Maximilian Graf (Raitenbuch) - Zuschauer: 995

Tore: 1:0 Simon Gruber (6.), 2:0 Alexander Schröter (59.), 2:1 Cristian Leone (90.+3)

Beim FC Pipinsried läuft es nicht rund, aus den vergangenen drei Partien holten die Gelb-Blauen lediglich einen Zähler - und blieb beim 0:2 gegen den SV Kirchanschöring zum zweiten Mal hintereinander ohne eigenen Treffer.

Eine Talsohle sei während einer Saison ganz normal, will FCP-Coach Sepp Steinberger nicht in Aktionismus verfallen. Allerdings dürfte ihm nicht verborgen geblieben sein, dass die Pipinsrieder ohne Selbstvertrauen auftraten und die Köpfe nach Rückschlägen sofort nach unten gingen. Wie nach dem 0:1, als Jonas Kronbichler unbedrängt einköpfen konnte. Mehr als eine Halbchance bei einem Kopfball von Stefan Ilic (11.) hatte der FCP lange Zeit nicht. Ilic fing sich dann nach dem Seitenwechsel wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte ein. In Unterzahl hatte Pipinsried durch den eingewechselten Nico Karger noch die Chance auf den Ausgleich, doch SVK-Keeper Egon Weber lenkte die Kugel über die Latte (67.). Ein von Gabriel Öllerer erfolgreich abgeschlossener Konter zum 0:2 besiegelte die Pipinsrieder Niederlage endgültig.

Schiedsrichter: Patrick Höfer (Nürnberg) - Zuschauer: 335

Tore: 0:1 Jonas Kronbichler (32.), 0:2 Gabriel Öllerer (82.)

Gelb-Rot: Stefan Ilic (55./FC Pipinsried)

Markus Notz (links) drehte mit dem 1. FC Sonthofen ein verloren geglaubtes Spiel. Nach 0:2-Rückstand gewannen die Oberallgäuer noch 4:2 gegen Heimstetten. – Foto: Dieter Latzel