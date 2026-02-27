 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Müde? Keine Spur! Uedemer SV & Leon Schuler stürmen zum Sieg

Kreisliga A Kleve-Geldern: Die Winterpause ist vorbei! Nachdem einige A-Ligisten im Pokal gefordert waren, steigt beim TSV Wachtendonk-Wankum am Freitag mit dem Heimspiel gegen den Uedemer SV das erste Spiel des Jahres.

von André Nückel · Gestern, 23:13 Uhr · 0 Leser
Traf dreimal: Leon Schuler.
Traf dreimal: Leon Schuler. – Foto: Simon Trape

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
1
4
Abpfiff
Am Mittwoch absolvierte der Uedemer SV noch 90 Minuten im Kreispokal-Viertelfinale gegen die Sportfreunde Broekhuysen (1:2), 48 Stunden später stand schon das Kreisliga-A-Comeback beim TSV Wachtendonk-Wankum an – und von Müdigkeit gab es keine Spur. Als die Hausherren kurz vor Schluss durch Sören Höffler trafen (86.), war die Partie längst entschieden. Der USV gewann mit 4:1, weil Leon Schuler einen Gala-Abend erwischte. Der Stürmer, der auch gegen Broekhuysen auflief, erzielte einen Dreierpack für den Tabellenvierten.

TSV Wachtendonk-Wankum – Uedemer SV 1:4
TSV Wachtendonk-Wankum: Philipp Hollenbenders, Sören Höffler, Fynn Woschek, Michael Weinmann, Lars Wachtendonk, Fritz Juffernbruch, Nico Büchele, Luis Rundholz, Finn Marius Beckers, Daniel Geißels, Sean Laabs - Co-Trainer: Simon Eckl - Trainer: Sebastian Tissen
Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing, Lukas Rix, David Pouwels, Lukas Broeckmann, Nils Oliver Krey, Lasse Derksen, Levin Terlinden, Philipp Starbatty, Leon Schuler - Spielertrainer: Peter Janßen
Tore: 0:1 Leon Schuler (11.), 0:2 Levin Terlinden (19.), 0:3 Leon Schuler (39.), 0:4 Leon Schuler (80.), 1:4 Sören Höffler (86.)

Morgen, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:30live
Spieltext SGE B.-Hau II - Aldekerk

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:30
Spieltext 1. FC Kleve II - Nütterden

Morgen, 15:30 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
15:30
Spieltext SV WiDo - Pfalzdorf II

Morgen, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:30
Spieltext Materborn - TSV Nieukerk

Morgen, 16:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
16:00live
Spieltext SV Walbeck - Wissel

Morgen, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30live
Spieltext SV Veert - SV Issum

Morgen, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:30live
Spieltext Sevelen - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - 1. FC Kleve II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Nütterden
So., 08.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Veert
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 08.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Siegfried Materborn
So., 08.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SGE Bedburg-Hau II
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Issum - Uedemer SV

19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel
So., 15.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Nütterden
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Veert - TSV Nieukerk
So., 15.03.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Sevelen
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Grün-Weiß Vernum
So., 15.03.26 16:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf II
So., 15.03.26 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Issum

