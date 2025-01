MTV Wünsdorf: „Haben viel individuelle Klasse im offensiven Bereich“

Mit dem vierten Platz und 30 Punkten aus 15 Spielen kann der MTV Wünsdorf mit der bisherigen Saison zufrieden sein. Die Offensive gehört zu den besten der Liga, doch defensiv sieht Trainer Marcel Ciecelski in der FuPa-Zwischenbilanz noch deutliche Baustellen. Mit gezielter Vorbereitung, einem Neuzugang und starkem Teamgeist will der MTV in der Rückrunde weiter angreifen. Dabei spielt die Unterstützung der Fans am heimischen Burgberg eine entscheidende Rolle.

Zufriedenheit mit der Hinrunde "Mit einem Schnitt mit zehn Punkten aus fünf Spielen sind wir sehr zufrieden, was die Hinrunde betrifft", sagt Marcel Ciecelski zur bisherigen Saisonleistung des MTV Wünsdorf. Die 30 Punkte aus 15 Spielen bringen den Verein auf den vierten Tabellenplatz in der Landesklasse Ost, nur sechs Punkte hinter der Tabellenspitze. „Mit der Hinrunde sind wir sehr zufrieden“, betont der Trainer.

Defensive als Schwachstelle Trotz der starken Offensive gibt es deutliche Schwächen in der Defensive. Mit 28 Gegentoren hat der MTV mehr Treffer zugelassen als einige direkte Konkurrenten in der Spitzengruppe. „Knapp zwei Gegentore pro Spiel sind definitiv zu viel, um ganz oben angreifen zu können“, räumt Ciecelski ein. Die Defensivarbeit wird daher in der Rückrunde im Fokus stehen.

Stärke in der Offensive Die Stärke des MTV Wünsdorf liegt in der Offensive. Mit 44 erzielten Treffern zählt die Mannschaft zu den torgefährlichsten der Liga. Ciecelski hebt hervor: „Wir haben viel individuelle Klasse im offensiven Bereich“, sagt er. Ob und wie diese Stärken weiter ausgebaut werden können, wird sich im Laufe der Rückrunde zeigen.

Rückschläge in der Hinrunde

Rückblickend auf die Hinrunde gibt es auch einige Enttäuschungen. Besonders die Niederlage gegen Schulzendorf und das verpasste Unentschieden gegen den Teltower FV waren für die Mannschaft Rückschläge. „Das Spiel gegen Schulzendorf war sicher für alle sehr enttäuschend. Beim Teltower FV hätten wir den Dreier einfahren müssen“, resümiert Ciecelski. Letztendlich spiegelt die Tabelle jedoch die Leistungsstärke der Teams wider.

Herausforderungen in der Rückrunde

In der Rückrunde sieht Ciecelski jedes Spiel als entscheidend an. Besonders die direkten Duelle gegen die drei Teams vor dem MTV werden ausschlaggebend sein. „In der Liga kann man letztendlich gegen jeden verlieren“, erklärt er. Die Konkurrenten verfügen über breitere Kader, was Ciecelski als Herausforderung ansieht. Dennoch ist der Trainer optimistisch, dass die Mannschaft mit Konstanz überzeugen kann.

Vorbereitung auf die Rückrunde

Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 30. Januar 2025. Ein besonderes Highlight ist das internationale Turnier in Polen, das über drei Tage auf Großfeld ausgetragen wird. Weitere Testspiele gegen die U23 des RSV Eintracht 1949, den Storkower SC und Phönix Wildau dienen der Feinabstimmung. „Der Schwerpunkt liegt auf einer hohen Trainingsbeteiligung über vier Wochen“, erklärt Ciecelski.

Personelle Veränderungen

Personell gibt es in der Winterpause einige Veränderungen. Mit Denny Sonnenschein, der vom FSV 63 Luckenwalde II kommt, erhält die Mannschaft eine Verstärkung. Auf der Abgangsseite gibt es keine Veränderungen. Allerdings schmerzt der Verlust des Betreuerteams um Anja und Detlef Schmidt.

Kein Angriff auf die Tabellenspitze

Ciecelski plant keinen direkten Angriff auf die Tabellenspitze, sondern betont die Bedeutung von Kontinuität. „Wir werden von Woche zu Woche schauen, dass wir die beste Mannschaft auf den Platz bekommen und guten Fußball spielen“, sagt er. Verletzungsfrei durch die Saison zu kommen, ist ein zentraler Aspekt.

Wichtige Rolle der Fans

Die Unterstützung der Fans bleibt ein wichtiger Faktor, insbesondere bei Heimspielen am Burgberg. „Ein gut besuchter Burgberg in Wünsdorf kann die Truppe ordentlich anzünden“, betont Ciecelski. Die laufenden Bauarbeiten trüben zwar die Atmosphäre etwas, doch die Fans sollen auch in der Rückrunde eine wichtige Rolle spielen.

Ziele für die Rückrunde

Der MTV Wünsdorf startet die Rückrunde am 1. März 2025 mit einem Auswärtsspiel gegen den Breesener SV Guben Nord. Ziel ist es, mit einer konzentrierten Leistung an die Erfolge der Hinrunde anzuknüpfen und sich weiterhin in der Spitzengruppe zu behaupten.