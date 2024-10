MTV-Herren wollen endlich wieder gewinnen

Am kommenden Sonntag will die Erste Mannschaft des MTV Diessen um 14:00 zuhause gegen den TSV Altenstadt nach vier Liga-Niederlagen in Folge endlich wieder gewinnen.



„Wir wollen eine gute Leistung zeigen und drei Punkte holen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.



In insgesamt drei Duellen in Liga und Pokal in der letzten Spielzeit blieb das Team vom Ammersee gegen Altenstadt punktlos. In der aktuellen Saison ist der MTV mit immer noch nur acht Punkten aus 13 Partien auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht und muss gewinnen, um nicht den Anschluss an die Relegationsplätze zu verlieren. Der TSV dagegen liegt mit 19 Zählern aus zwölf Spielen auf dem achten Rang und kann mit einem Sieg sogar den Anschluss an die Spitzengruppe schaffen.



“Durch unser anschließendes spielfreies Wochenende müssen wir unbedingt gewinnen”, ist das Ziel für Ropers und seine Mannschaft klar.



Die Zweite Mannschaft des MTV ist nach dem verdienten Sieg am vergangenen Sonntag an diesem Wochenende spielfrei.