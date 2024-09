MTV-Herren verlieren zuhause verdient

Am vergangenen Sonntag verlor die Erste Mannschaft des MTV Diessen zuhause gegen den TSV Landsberg trotz zwischenzeitlicher Führung am Ende verdient mit 2:4.



„Wir konnten heute unter den gegebenen Bedingungen gegen einen guten Gegner leider nur teilweise mithalten“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.



Der TSV war individuell und spielerisch über die komplette Spielzeit stärker und ging nach einem gut ausgespielten Angriff schon nach wenigen Minuten mit 0:1 in Führung. Der MTV glich trotzdem kurz vor der Pause durch ein stark herausgespieltes Kopfballtor von Niklas Zimmermann nach guter Flanke von Moritz Loh aus.



Kurz nach dem Seitenwechsel drehte erneut Zimmermann das Spiel nach Vorlage von Sascha König sogar komplett. Die Führung hielt allerdings nur wenige Minuten und in der Schlussphase hatte das Team vom Ammersee den Gästen dann nur noch wenig entgegenzusetzen und musste noch zwei weitere Gegentreffer zum 2:4-Endstand hinnehmen.



“Wir machen weiter und wollen die nächste Partie wieder erfolgreicher gestalten”, schaute Ropers schon auf das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag beim TSV Moorenweis.



Die Zweite Mannschaft des MTV sicherte sich im Anschluss nach einer guten Mannschaftsleistung mit einem 2:1 gegen den FC Hofstetten den dritten Sieg in Serie und ist am kommenden Wochenende spielfrei.