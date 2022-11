MTV-Frauen mit wichtigem Sieg gegen Neuried Dießen schlägt TSV

An diesem Wochenende können die Dießener Fußballerinnen die Beine hochlegen. Für das Bezirksoberliga-Team steht keine Partie an – doch Winterpause ist noch nicht.

Dießen – Denn auf das Team von Trainer Nico Weis wartet am 19. November noch der SV Überacker. Der Tabellenzweite dürfte ein harter Brocken werden. Dass Dießen gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte mithalten kann, hat der MTV am vergangenen Wochenende mit einem 4:2 daheim gegen den TSV Neuried gezeigt.

Dießen hatte gut ins Spiel gefunden, kam in den ersten 30 Minuten zu einem halben Dutzend Chancen. Nach 20 Minuten versenkte Stephanie Köhler eine Flanke von Andrea Bichler aus kurzer Distanz zum 1:0. Zehn Minuten später traf Maria Breitenberger volley zum 2:0. Zwar gelang Dina Kühne für Neuried der Anschlusstreffer. Doch Dießen antwortete noch vor der Halbzeit. Nele Baur bediente mit einem Pass in die Schnittstelle Zoe Klein, der aus 15 Metern das 3:1 gelang.

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel offen. Julia Stapff gelang schließlich per Freistoß das 4:1 – das war die Vorentscheidung. Ihr Schuss aus 35 Metern landete im langen Eck. Neuried drückte in den letzten 20 Minuten aufs MTV-Tor. Erin Aboulenour verkürzte noch auf 2:4. Doch dabei blieb’s.

„Natürlich gab es ein paar Faktoren, die anders waren als in den letzten Wochen“, sagte MTV-Coach Weis. Erstmals hatte der MTV fast den gesamten Kader an Bord und damit fünf Spielerinnen auf der Bank. „Wir hatten heute auch das nötige Spielglück und mehr Durchschlagskraft als in den letzten Wochen. In Summe war es ein sehr intensives und packendes Spiel von zwei starken Teams.“ (kma)