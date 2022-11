MTV Bokel gewinnt das Topspiel gegen Sievern Sven Bedürftig trifft sehenswert in den Winkel +++ Schürhaus-Elf hat komfortablen Vorsprung

Bereits nach drei Minuten stockte dem heimischen Anhang der Atem: Jan-Magnus Ahrens, Sieverns bester Torschütze mit acht Treffern, stand nach einem Pass von Justin Root nur einen Meter vor dem völlig freien Tor und brachte die Kugel trotzdem nicht über die Linie. „Da haben wir Glück gehabt, aber das haben wir uns auch über die Saison erarbeitet“, so Bokels Coach Eric Schürhaus. Die Heimelf gab in der 15. Minute den ersten Warnschuss ab, aber Jonah Behling scheiterte an Sieverns Schlussmann Niklas Führer. Bis hierhin hatten die Gäste mehr Ballbesitz in einem ausgeglichenen Spiel.