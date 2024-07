MTV Bokel dominiert Beverstedter Gemeindeturnier mit zwei Teams

Der MTV Bokel ist das Maß aller Dinge beim Beverstedter Gemeindeturnier in Appeln und zieht nicht nur mit der Bezirksligamannschaft ins Endspiel ein. Etwas überraschend hat auch die zweite Mannschaft das Finale erreicht und trifft nun auf die eigene 1. Herren. Vor der Partie spielen die SG Beverstedt/Wellen und der JFV Biber den dritten Platz aus.

In der Gruppe A schlug der MTV Bokel II, der gerade in die 1. Kreisklasse aufgestiegen ist, die SG Blau Weiss Stubben, die SG Beverstedt/Wellen und den Gastgeber SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst. Die Bokeler um Trainer Detlef Zapp konnten auf einige Kicker zurückgreifen, die im Vorjahr auch für die Bezirksligamannschaft aufliefen und zeigte überzeugende Vorstellungen. Nun kommt es zum vereininternen Duell um den Turniersieg. Auch die SG Beverstedt/Wellen zeigte gegen die SG FAW und BW Stubben eine starke Leistung und spielt am Samstag um 16.00 gegen den JFV Biber um den dritten Platz. Die SG FAW konnte nur einen Sieg gegen Stubben einfahren, die Stubbener verloren alle drei Spiele.

Der MTV Bokel hat die Gruppe B souverän gewonnen. Gegen den JFV Biber, FC Lune und der SG WDB ging die Schürhaus-Elf als Sieger vom Platz. Der JFV Unterweser wurde Gruppenzweiter vor der SG WDB und dem FC Lune.