MTV Almstedt empfängt den TSV Pattensen U23 zum Duell

Am kommenden Samstag trifft der MTV Almstedt auf die U23 des TSV Pattensen. Beide Teams sind in der Bezirksliga Hannover 4 derzeit im Mittelfeld der Tabelle platziert und hoffen, ihre jüngsten positiven Entwicklungen fortzusetzen.

Pattensens Trainer Holger Müller zeigte sich vor dem Spiel optimistisch, wenngleich er auch die Herausforderungen betonte: „Wir haben durch die letzten beiden Spiele so ein bisschen Stabilität bekommen, ein bisschen Selbstvertrauen, und das wollen wir natürlich weiter fortsetzen. Haben allerdings ein paar angeschlagene. Der Kader ist nicht mehr ganz so personalstark. Müssen mal gucken, wie wir das verkraften.“

Der MTV Almstedt präsentiert sich in den vergangenen Wochen als schwer zu schlagendes Team. Nach einem knappen 1:0-Sieg gegen TuSpo Lamspringe und einem Unentschieden gegen den SC Harsum will die Mannschaft von Trainer Benjamin Sage die Heimstärke erneut unter Beweis stellen. Der jüngste 2:0-Erfolg gegen den FC Concordia Hildesheim zeigte zudem, dass Almstedt auch in der Offensive zu Treffern in der Lage ist. Das Team ist inzwischen seit 4 Spielen ungeschlagen.