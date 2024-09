MSV: So erlebte Kilian Pagliuca seine erste Woche in Duisburg

Wer in der vergangenen Woche das Training des MSV Duisburg an der Westender Straße verfolgte, konnte dort ein neues Gesicht entdecken. Kilian Pagliuca durfte sich für einen Platz im Kader empfehlen und tat dies mit Erfolg. Am Freitag folgte die Unterschrift des Mittelfeldspielers, der in der vergangenen Saison für Alemannia Aachen spielte, am Samstag feierte er gleich sein Pflichtspiel-Debüt im Niederrheinpokal gegen die Sportfreunde Hamborn 07. So hat er seine erste Woche in Duisburg erlebt.

Im Niederrheinpokal reichte es für den 28-Jährigen gleich für einen Platz in der Startelf. Obwohl er erst wenige Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert hatte, war Pagliuca die Übersicht gegeben und er spielte kluge, wenngleich auch ein paar risikoreiche Pässe. "Ich bin ein Spieler, der oft mit Risiko spielt. Das mache ich sehr gerne und heute hat es direkt geklappt", verriet er nach Abpfiff. Es war sein langer Pass auf Can Coskun, der den Führungstreffer für die Zebras einleitete. Generell sei er glücklich, nun für den MSV zu spielen, auch "wenn ich noch nicht bei 100 Prozent meiner Leistungsfähigkeit bin. Aber ich bin auf einem guten Weg."

Doch der Routinier war nicht nur mit seiner Performance auf dem Platz zufrieden, auch seine Mitspieler und die zahlreich erschienenen Fans hob er lobend hervor: "Die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck. Ich wurde schon super integriert. Beim MSV ist ein wenig so wie bei Alemannia. Es gibt viele Fans im Stadion und beide Vereine haben viel Tradition. Für ein Pokalspiel war das überragend und für uns eine extra Motivation. Für uns Spieler ist es die Pflicht, immer alles zu geben."

"Seine Erfahrung wird uns guttun"

Den Wert der Verpflichtung hob auch MSV-Coach Dietmar Hirsch hervor: "Kilian hat es gut gemacht. Es war gar nicht so einfach für ihn nach nur ein paar Tagen Training. Wir glauben, dass er ein sehr wichtiger Spieler für uns sein kann und entsprechend haben wir im Pokalspiel die Gelegenheit genutzt, ihm Spielpraxis zu geben. Er hat in bestimmten Situationen das Spiel beruhigt, was uns in den vergangenen Wochen noch gefehlt hat. Das und seine Erfahrung wird uns in den nächsten Regionalliga-Spieltagen guttun."

"Natürlich haben wir das Ziel Aufstieg, denn der MSV hat in der Regionalliga nichts zu suchen", betonte er, bevor es in die wichtige Woche vor dem Gipfeltreffen ging. Ab sofort richtet sich der Fokus auf das anstehende Spitzenspiel in der Regionalliga West. Am kommenden Samstag (14 Uhr, FuPa Liveticker) tritt der MSV bei Fortuna Köln an. "Wir gehen dort mit breiter Brust in die Partie", unterstrich Pagliuca. Die Motivation ist groß, immerhin winkt dem Sieger der Begegnung die Tabellenführung.