MSV-News KW13: Voller Gästeblock beim Derby in Essen

Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW13 steht das wichtige Halbfinale im Niederrheinpokal an. Außerdem wirft das anstehende Derby bei Rot-Weiss Essen erste Schatten. Derweil geht der Triumphzug der MSV-Frauen weiter.

23. März, 14.45 Uhr: Gästeblock in Essen ausverkauft

Wenn der MSV Duisburg am Karsamstag im Derby bei Rot-Weiss Essen antritt (16.30 Uhr, FuPa-Liveticker), können sich die Zebras auf ihre Fans verlassen. Innerhalb kürzester Zeit waren alle 2.500 verfügbaren Tickets an den Fan gebracht. Einen freien Verkauf gab es nicht. "Das gesamte Kontingent geht an offizielle Fanclubs, Vielfahrer und Partner des MSV Duisburg", teilt der Verein mit.

23. März, 9.30 Uhr: MSV-Frauen siegen weiter

Auch im 16. Spiel der Saison punkteten die Frauen des MSV Duisburg wieder dreifach. Die perfekte Saison rückt somit von Woche zu Woche immer näher. Gegen den SV Heißen gab es einen ungefährdeten 4:0-Erfolg. Hanna Hamdi traf in der ersten Halbzeit zur Führung (34.), nach dem Seitenwechsel bauten Emma Hilbrands (48.) und Edina Habibovic (62./82.) das Ergebnis weiter aus. Am kommenden Wochenende steht das Halbfinale im Niederrheinpokal gegen Rhenania Bottrop an, in der Niederrheinliga geht es erst nach Ostern weiter. Am Sonntag, den 12. April, reist der MSV-Tross zu Grün-Weiß Lankern.