MSV-News KW13: Duisburg verhindert Osnabrück-Invasion

Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW13 steht das wichtige Halbfinale im Niederrheinpokal an. Außerdem wirft das anstehende Derby bei Rot-Weiss Essen erste Schatten. Derweil geht der Triumphzug der MSV-Frauen weiter.

24. März, 18.02 Uhr: MSV passt Vorverkauf an

Für die kommenden Heimspiele der Zebras gegen den VfL Osnabrück (Dienstag, 7. April) sowie Energie Cottbus (noch nicht terminiert) hat der MSV den Vorverkauf mit Beschränkungen versehen. Da die Osnabrücker Anhänger ihr Kontingent innerhalb kürzester Zeit ausgeschöpft hatten, dürfen nun nur noch MSV-Dauerkarteninhaber, -Mitglieder sowie Bestandskunden Tickets für diese Begegnungen erwerben. "Mit der oben beschriebenen Maßnahme möchte der MSV gewährleisten, dass die Plätze im Heimbereich ausschließlich ZebraFans zur Verfügung stehen.", schreibt der Verein dazu. Dies gilt ausschließlich für den Online-Verkauf. Stationär im Zebrashop und den bekannten Vorverkaufsstellen ist nicht betroffen und kann von jedermann genutzt werden.

23. März, 14.45 Uhr: Gästeblock in Essen ausverkauft

Wenn der MSV Duisburg am Karsamstag im Derby bei Rot-Weiss Essen antritt (16.30 Uhr, FuPa-Liveticker), können sich die Zebras auf ihre Fans verlassen. Innerhalb kürzester Zeit waren alle 2.500 verfügbaren Tickets an den Fan gebracht. Einen freien Verkauf gab es nicht. "Das gesamte Kontingent geht an offizielle Fanclubs, Vielfahrer und Partner des MSV Duisburg", teilt der Verein mit.