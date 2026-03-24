MSV-News KW13: Duisburg verhindert Osnabrück-Invasion

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW13 steht das wichtige Halbfinale im Niederrheinpokal an. Außerdem wirft das anstehende Derby bei Rot-Weiss Essen erste Schatten. Derweil geht der Triumphzug der MSV-Frauen weiter.
Für die kommenden Heimspiele der Zebras gegen den VfL Osnabrück (Dienstag, 7. April) sowie Energie Cottbus (noch nicht terminiert) hat der MSV den Vorverkauf mit Beschränkungen versehen. Da die Osnabrücker Anhänger ihr Kontingent innerhalb kürzester Zeit ausgeschöpft hatten, dürfen nun nur noch MSV-Dauerkarteninhaber, -Mitglieder sowie Bestandskunden Tickets für diese Begegnungen erwerben. "Mit der oben beschriebenen Maßnahme möchte der MSV gewährleisten, dass die Plätze im Heimbereich ausschließlich ZebraFans zur Verfügung stehen.", schreibt der Verein dazu. Dies gilt ausschließlich für den Online-Verkauf. Stationär im Zebrashop und den bekannten Vorverkaufsstellen ist nicht betroffen und kann von jedermann genutzt werden.
Wenn der MSV Duisburg am Karsamstag im Derby bei Rot-Weiss Essen antritt (16.30 Uhr, FuPa-Liveticker), können sich die Zebras auf ihre Fans verlassen. Innerhalb kürzester Zeit waren alle 2.500 verfügbaren Tickets an den Fan gebracht. Einen freien Verkauf gab es nicht. "Das gesamte Kontingent geht an offizielle Fanclubs, Vielfahrer und Partner des MSV Duisburg", teilt der Verein mit.
Auch im 16. Spiel der Saison punkteten die Frauen des MSV Duisburg wieder dreifach. Die perfekte Saison rückt somit von Woche zu Woche immer näher. Gegen den SV Heißen gab es einen ungefährdeten 4:0-Erfolg. Hanna Hamdi traf in der ersten Halbzeit zur Führung (34.), nach dem Seitenwechsel bauten Emma Hilbrands (48.) und Edina Habibovic (62./82.) das Ergebnis weiter aus. Am kommenden Wochenende steht das Halbfinale im Niederrheinpokal gegen Rhenania Bottrop an, in der Niederrheinliga geht es erst nach Ostern weiter. Am Sonntag, den 12. April, reist der MSV-Tross zu Grün-Weiß Lankern.
Mit zwei freien Tagen starten die Zebras nach dem 2:1-Erfolg am Sonntag gegen den TSV 1860 München in die Pokalwoche. Zum ersten Training bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch am Mittwoch um 10.30 Uhr. Die Einheit am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt, das Abschlusstraining vor dem Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den 1. FC Bocholt steigt am Freitag um 14 Uhr. Zuschauer sind her wieder herzlich willkommen. Das Pokalspiel im Stadion am Hünting steigt am Samstag um 15 Uhr (FuPa-Liveticker).
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