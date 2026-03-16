 2026-03-13T07:45:35.464Z

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MSV-News KW12: Zebras müssen sich schütteln, Dienstag Autogrammstunde

So reibungslos wie bei den Frauen läuft es bei den Profis des MSV Duisburg in diesen Tagen nicht. Nun gilt es vor dem nächsten Spitzenspiel den Fokus zu finden.

von Marcel Eichholz · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser
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Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

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Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW12 steht für einen Teil der Zebras eine Autogrammstunde auf dem Programm. Insgesamt gilt der Fokus dem anstehenden Topspiel gegen den TSV 1860 München. Grund zur Freude gab es bei den MSV-Frauen, die ihren Siegeszug in der Niederrheinliga fortsetzen konnten.

16. März, 9 Uhr: Frauen wahren Weiße Weste

Gestern, 15:30 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
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Abpfiff

Die MSV-Frauen sind in dieser Spielzeit das Maß aller Dinge in der Niederrheinliga. Am Wochenende gab es den 15. Sieg im 15. Spiel. Mit der maximalen Punktausbeute führen die Zebras die Liga souverän an, haben bei einem Spiel weniger als der erste Verfolger, Rhenania Bottrop, acht Punkte Vorsprung. Jüngst gab es einen 4:0-Auswärtssieg beim CfR Links. Yuiko Tabuchi (15.), Emma Hilbrands (40.) und Jana Kroseberg (76.) trafen für Duisburg, das zwischenzeitliche 2:0 resultierte aus einem Eigentor. Am kommenden Sonntag geht es gegen den SV Heißen.

16. März, 8.45 Uhr: Eintrittskarten für alle Heimspiele verfügbar

Noch fünfmal treten die Zebras in dieser Saison vor heimischem Publikum an. Ab sofort können für die Duelle gegen den TSV 1860 München (22. März), VfL Osnabrück (7. April), TSG Hoffenheim II (18. April), Energie Cottbus (noch nicht terminiert), sowie das Saisonfinale gegen Viktoria Köln (16. Mai) Tickets erworben werden. Dies ist sowohl online als auch direkt vor Ort im Zebrashop möglich.

16. März, 8.30 Uhr: Autogrammstunde mit Hirsch und Co

Neun Zebras stehen am Dienstag zur Autogrammstunde parat. Ab 17.15 Uhr können sich Fans die begehrten Unterschriften von Dietmar Hirsch, Marvin Höner, Sven Beuckert, Niklas Jessen, Florian Egerer, Dominik Becker, Dominik Kother, Joshua Bitter und Can Coskun sichern. Eine Stunde lang sind sie im City Palais vor dem Casino im ersten Obergeschoss und freuen sich auf viele Anhänger für einen kurzen Plausch oder ein Selfie.

16. März, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

War am Sonntag für die Kicker des MSV Duisburg nach dem Debakel in Rostock und der langen Rückreise Regeneration angesagt, ist der Montag frei. Die Vorbereitung auf das nächste Spitzenspiel gegen den TSV 1860 München beginnt folglich am Dienstag. Pünktlich um 10.30 Uhr bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch seine Mannen auf den Trainingsplatz, am Mittwoch wird um 11 Uhr mit dem Ball geübt. Die Einheit am Freitag ist nicht-öffentlich, zum Abschlusstraining am Samstag um 14 Uhr sind Zuschauer wieder zugelassen.

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