MSV-News KW12: MSV Museum sucht neuen Preisträger

Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW12 steht für einen Teil der Zebras eine Autogrammstunde auf dem Programm. Insgesamt gilt der Fokus dem anstehenden Topspiel gegen den TSV 1860 München. Grund zur Freude gab es bei den MSV-Frauen, die ihren Siegeszug in der Niederrheinliga fortsetzen konnten.

Wenn am Sonntag der TSV 1860 München im Duisburger Wedaustadion gastiert (16.30 Uhr, FuPa-Liveticker) wird es voll auf den Rängen. Mehr als 20.000 Tickets sind bereits im Vorverkauf über die Ladentheke gegangen. Aus diesem Grund setzt die DVG zusätzliche Busse der Sportlinie 945 ein. Der Fahrpreis ist in der Eintrittskarte bereits enthalten.

Bereits zum siebten Mal sucht das MSV Museum einen neuen Preisträger für die Michael-Bella-Medaille. "Diese Auszeichnung soll an eine Person, Verein, Gruppierung oder eine Institution verliehen werden, die sich im Besonderen im Umfeld des MSV Duisburg engagiert haben. Das Engagement soll geprägt sein von den Eigenschaften, die einen Michael Bella nicht nur in seiner aktiven Zeit ausgezeichnet haben: Loyalität, Vereinsliebe, Bescheidenheit, Verlässlichkeit und unermüdlichen Einsatz auf und neben dem Rasen", heißt es in der dazugehörigen Erklärung. Vom 20. März bis zum 20. April können Vorschläge unter der E-Mail-Adresse info@msv-museum.de eingereicht werden. Im Anschluss wird eine Jury Michael Bella, Christian Stiefelhagen und dem Vorstand des MSV Museum die Nominierten beurteilen und einen neuen Preisträger festlegen.

Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena

ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 14.36, 14.46, 14.56 Uhr

ab „Bergstraße“ um 14.41, 14.51 und 15.01 Uhr

ab „Meiderich Bahnhof“ ab 14.45 bis 15.10 Uhr alle fünf Minuten

ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 15.20 und 15.35 Uhr

ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab 14.28 bis 14.53 Uhr alle fünf Minuten

ab „Duisburg Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) ab 14.40 bis 16.05 Uhr alle fünf Minuten

ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 15.03 Uhr

16. März, 9 Uhr: Frauen wahren Weiße Weste

Die MSV-Frauen sind in dieser Spielzeit das Maß aller Dinge in der Niederrheinliga. Am Wochenende gab es den 15. Sieg im 15. Spiel. Mit der maximalen Punktausbeute führen die Zebras die Liga souverän an, haben bei einem Spiel weniger als der erste Verfolger, Rhenania Bottrop, acht Punkte Vorsprung. Jüngst gab es einen 4:0-Auswärtssieg beim CfR Links. Yuiko Tabuchi (15.), Emma Hilbrands (40.) und Jana Kroseberg (76.) trafen für Duisburg, das zwischenzeitliche 2:0 resultierte aus einem Eigentor. Am kommenden Sonntag geht es gegen den SV Heißen.

16. März, 8.45 Uhr: Eintrittskarten für alle Heimspiele verfügbar

Noch fünfmal treten die Zebras in dieser Saison vor heimischem Publikum an. Ab sofort können für die Duelle gegen den TSV 1860 München (22. März), VfL Osnabrück (7. April), TSG Hoffenheim II (18. April), Energie Cottbus (noch nicht terminiert), sowie das Saisonfinale gegen Viktoria Köln (16. Mai) Tickets erworben werden. Dies ist sowohl online als auch direkt vor Ort im Zebrashop möglich.

16. März, 8.30 Uhr: Autogrammstunde mit Hirsch und Co

Neun Zebras stehen am Dienstag zur Autogrammstunde parat. Ab 17.15 Uhr können sich Fans die begehrten Unterschriften von Dietmar Hirsch, Marvin Höner, Sven Beuckert, Niklas Jessen, Florian Egerer, Dominik Becker, Dominik Kother, Joshua Bitter und Can Coskun sichern. Eine Stunde lang sind sie im City Palais vor dem Casino im ersten Obergeschoss und freuen sich auf viele Anhänger für einen kurzen Plausch oder ein Selfie.

16. März, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

War am Sonntag für die Kicker des MSV Duisburg nach dem Debakel in Rostock und der langen Rückreise Regeneration angesagt, ist der Montag frei. Die Vorbereitung auf das nächste Spitzenspiel gegen den TSV 1860 München beginnt folglich am Dienstag. Pünktlich um 10.30 Uhr bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch seine Mannen auf den Trainingsplatz, am Mittwoch wird um 11 Uhr mit dem Ball geübt. Die Einheit am Freitag ist nicht-öffentlich, zum Abschlusstraining am Samstag um 14 Uhr sind Zuschauer wieder zugelassen.

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