MSV-News KW 25: Ex-Zebra-Coach übernimmt Lok Leizig

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW25 findet ein ehemaliger Cheftrainer der Zebras einen neuen Posten. Außerdem erfreuen sich die Dauerkarten weiter einer sehr großen Beliebtheit und es gibt Eintrittskarten für das Vorbereitungsspiel bei Preußen Duisburg.

17. Juni, 17.15 Uhr: Ziegner übernimmt Lok Leipzig

Ex-MSV-Coach Torsten Ziegner hat einen neuen Job. Er übernimmt die Nachfolge von Jochen Seitz beim 1. FC Lok Leipzig. Der ambitionierte Regionalligist war erst jüngst zum zweiten Mal in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga gescheitert. Ziegner sei der "erfahrene Fachmann", der in das gesuchte Anforderungsprofil der Verantwortlichen gepasst hat, "für die Aufgabe beim 1. FC Lok brennt und der die Entwicklung unserer Mannschaft weiter vorantreiben wird." Seit September 2023 hat Ziegner keine Mannschaft mehr betreut.

16. Juni, 14 Uhr: So gibt es Karten für Preußen

Stolze 125 Jahre wird der Duisburger Sportclub Preußen in diesem Jahr alt und ist damit genau ein Jahr älter als der Meidericher Spielverein. Zur Geburtstagsparty kommt der Drittligist zum Testspiel an die Futterstraße. Gekickt wird am 3. Juli um 18 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für acht Euro, an der Tageskasse werden zehn Euro fällig. "Ein historischer Geburtstag verdient eine ganz besondere Kulisse! Anlässlich unseres 125-jährigen Bestehens freuen wir uns riesig auf ein echtes Duisburger Traditionsduell. Der Duisburger Sportclub Preußen von 1901 e. V. empfängt den MSV Duisburg zu einem geschichtsträchtigen Match auf unserer heimischen Anlage", schreibt Preußen in den Vereinsmedien.